В Латвии из-за вспышки Covid-19 планируется сократить время работы культурных и развлекательных заведений

Разработанный проект правил, который правительство рассмотрит сегодня на внеочередном заседании, предусматривает поправки к закону о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

Заведения общепита должны в заметном месте (у входа и кассы) разместить информацию о допустимом количестве людей, которые могут одновременно находиться в заведении.

Также до 1 сентября планируется продлить ограничения на собрания людей в заведениях общепита. С завтрашнего дня, 11 июля, за столиком в помещении могут находиться не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства, а на террасе не более 8 человек.

Время работы культурных, спортивных, развлекательных заведений, дискотек, заведений общепита и церквей должно начинаться не ранее 6 часов и заканчиваться не позднее 24 часов, киносеансы на открытом воздухе могут заканчиваться в два часа.

На заседании правительства также прозвучали предложения снова ограничить въезд иностранцев с видом на жительства, поскольку ряд случаев заражения был связан с приездом людей из России и Швеции.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич отметил, что нужна более тесная координация между балтийскими странами. Если в Латвии и Эстонии самоизоляция обязательно для тех, кто прибыл из стран с высокой кумулятивной заболеваемостью, например, из Великобритании, то Литва, не посоветовавшись с соседями, сделала эту меру рекомендательной, и Латвия об этом узнала не сразу.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле подчеркнула, что кумулятивная заболеваемость в Латвии выросла с 0,8 до 2,8 случаев на 100 000 человек. Опасным считается заболеваемость выше 15 случаев на 100 000 человек, и Латвия должна не допустить этого.