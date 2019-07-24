”Это просто вопиюще. Министр внутренних дел сидел на первом ряду и тем самым унижал латвийское государство”, — заявил Борданс.

Глава Минюста добавил, что Лепс ”близок к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам”. По его словам, МВД Латвии должно было обеспечить внесение музыканта в черный список, чтобы закрыть ему доступ в страну.

Издание Jauns объяснило жесткое высказывание Борданса разногласиями в правящей коалиции. Глава Минюста принадлежит к Новой консервативной партии, а Гирген к либеральному движению ”Кому принадлежит страна”.

В начале мая 2019 года Лепсу был запрещен въезд в Литву. Инициатором этом идеи стал министр иностранных дел Линас Линкявичюс. В Вильнюсе при этом напомнили, что музыкант с 2013 года находится под американскими санкциями, поскольку подозревается в связях с организованной преступностью.