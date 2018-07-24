Как передает ТАСС со ссылкой на Вьетнамское информационное агентство, обрушение дамбы произошло 23 июля вечером. На близлежащие районы вылилось 5 млрд кубометров воды, что привело к затоплению шести деревень. Потоки воды уничтожили и разрушили более тысячи домов, в результате чего около 6500 человек оказались на улице.
Администрация провинции Аттапы объявила о необходимости оказания чрезвычайной помощи пострадавшим. Власти региона призвали правительственные организации, деловые круги, полицейских и военных, а также все остальное население страны помочь жертвам стихийного бедствия с одеждой, продуктами питания, питьевой водой, лекарствами, наличными деньгами и другие предметами первой помощи.
ГЭС мощностью 410 МВт возводится корейско-лаосской компанией Xe Pian-Xe Namnoy Power Company (PNPC). Ожидается, что ежегодно станция будет генерировать порядка 1860 гигаватт-часов. Стоимость проекта оценивается в 1,02 млрд долларов США. Возведение объекта началось в феврале 2013 года, а коммерческая эксплуатация должна была начаться в 2018 году, уточняет Lao News Agency.
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