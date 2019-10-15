На греческом острове Самос вечером в понедельник, 14 октября, произошла массовая драка в переполненном лагере для беженцев. В конфликте участвовали беженцы из Сирии и Афганистана. По сообщению местных властей, не менее трех человек получили ножевые ранения, еще восемь были госпитализированы с затруднением дыхания.
Полиция применила слезоточивый газ для разгона дерущихся, которые в ходе беспорядков устроили поджог. На борьбу с огнем была вызвана пожарная команда. Обитателей лагеря эвакуировали в не менее переполненный лагерь в городке Вати. В этом лагере, рассчитанном на максимум 650 человек, размещено свыше 5700 мигрантов.
Все другие лагеря для беженцев на островах Хиос, Самос, Лерос и Кос также безнадежно переполнены.
Дерзкая кража в США: гравюру Сальвадора Дали вынесли из галереи за полминуты
Полиция США расследует дерзкую кражу. Неизвестный...
В ПЦУ ответили на скепсис России касательно признания украинской церкви в Греции
В Православной церкви Украины объяснили российской...
СМИ: Число жертв тайфуна в Японии приблизилось к 70
Около 70 человек погибли в результате тайфуна "Хагибис",...
Die Welt: Бориса Джонсона могут свергнуть уже на следующей неделе
" Елизавета II представила в британском парламенте...
Эрдоган обвинил в лицемерии критикующие операцию Анкары в Сирии западные страны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал не...
TOP новостей
Что президент Литвы во время своей пресс-конференции сказал о налогах? (10)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что важно...
Литовские перевозчики говорят о развале сектора: это геноцид со стороны политиков (8)
В спешке проводятся налоговые реформы, которые грозят...
Со следующего года в Литве изменятся почти все выплаты (8)
Со следующего года в Литве увеличатся "детские" деньги,...
В Литву рекой текут деньги: выросло количество владельцев 5 и более квартир (48)
В Литве увеличивается количество жителей, у которых...
Поиск будущих плательщиков налога на недвижимость в парламенте: кого ждет новый налог (12)
Часть депутатов литовского парламента, попадающих в...