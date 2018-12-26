Около четырех часов утра по Гринвичу в рождественскую ночь спасатели с помощью вертолета береговой охраны перехватили лодку с 12 мигрантами и ребенком в британских территориальных водах в районе побережья графства Кент.
Еще одна девочка была среди восьми пассажиров лодки, пришвартовавшейся в ночь на вторник в порту Фолкстон.
Как сообщили в британском министерстве внутренних дел, среди мигрантов были выходцы из Ирана, Ирака и Афганистана.
Позже, около шести утра, пограничный катер перехватил в Ла-Манше маленькую резиновую лодку с семью мужчинами и женщиной. Береговая охрана Франции распространила в "Твиттере" фото перехвата.
Еще одну лодку перехватили во французских водах и сопроводили до Британии, так как у нее перестал работать мотор. Таким образом, всего во вторник на пути в Британию перехватили 40 человек.
Все взрослые мигранты прошли медицинское освидетельствование и были направлены в миграционную службу. Детей передали соцработникам.
Организованная преступность
"Все указывает на то, что за попытками нелегальной миграции на маленьких лодках через Ла-Манш стоят организованные преступные группы", - заявил представитель британского МВД.
"Мы тесно работаем с французскими правоохранителями и другими партнерами, чтобы нейтрализовать эти банды, подвергающие опасности жизни людей", - добавили в Хоум-офисе.
В службе береговой охраны подчеркнули, что основная цель их операций - предотвратить опасность для жизни мигрантов.
"Нас заботит исключительно сохранение жизней - мы спасаем тех, кто попал в сложную ситуацию, сопровождаем их до берега и передаем либо коллегам из других экстренных служб, либо властям", - говорится в заявлении службы.
Мигранты пытаются попасть в Британию на лодках уже несколько месяцев - лодки с мигрантами, многие из которых утверждают, что приехали из Ирана, перехватывали в январе и декабре. Би-би-си удалось узнать, что с 3 ноября морским путем в Британию прибыл как минимум 101 гражданин Ирана, в том числе четыре ребенка.
В минувшую субботу французская береговая охрана перехватила лодку с 14 взрослыми мигрантами и двумя детьми, которые направлялись в Британию.
Некоторые эксперты связывают наплыв мигрантов из Ирана с отменой безвизового режима между этой страной и Сербией. За время действия этого режима путь в Европу через Белград стал для иранских беженцев основным.
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