В Кувейте суд постановил отпустить россиянку под залог в 65,7 млн долларов

Апелляционный суд Кувейта принял решение освободить осужденную на 10 лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динаров (порядка 65,7 млн долларов по текущему курсу), передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства. Сторона защиты пока не прокомментировала новые условия для выхода Лазаревой.
© Kęstas Balčiūnas

Мария Лазарева, возглавлявшая компанию KGL Investment, была задержана властями Кувейта в ноябре 2017 года. В мае 2018 года суд эмирата приговорил ее к 10 годам тюрьмы по обвинению в растрате государственных средств логистического хаба. Сейчас ее юристы рассчитывают на пересмотр дела, о чем 27 февраля сообщила ее адвокат Екатерина Духина.

В воскресенье прошло очередное заседание апелляционного суда эмирата, на котором ожидалось вынесение окончательного вердикта по делу Лазаревой. Судья определил залоговую сумму для россиянки и ее кувейтского коллеги Саида Дашти, также отбывающего наказание в тюрьме Кувейта. Следующее заседание суда ожидается 9 июня.

В ходе визита в эмират глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с властями Кувейта ситуацию с Лазаревой и передал просьбу о необходимости обеспечить законные права россиянки. В свою очередь глава кувейтского МИД Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах отметил, что его страна "уважает все свои обязательства в рамках международных договоров".

NEWSru.com
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