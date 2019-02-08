В Кувейте пара развелась через три минуты после свадьбы

Вскоре после подписания брачного контракта невеста споткнулась, из-за чего жених назвал ее «глупой». Вслед за этим плачущая невеста вернулась в ЗАГС и потребовала аннулирование брака из-за «издевательств со стороны мужа».

Отмечается, что судья, проводивший церемонию, расторг их брак на месте. Тем самым этот союз стал самым коротким в истории страны.