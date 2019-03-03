В аннексированном Россией Крыму задержан архиепископ Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент. Священника задержали в воскресенье, 3 марта, российские силовики на автовокзале в Симферополе, сообщила пресс-служба ПЦУ.
Согласно ее данным, Климента доставили в Центральное районное отделение полиции, к нему прибыл адвокат. По информации проекта "Крымская солидарность", для оказания помощи Клименту в отдел полиции выехали адвокат Эмиль Курбединов и юрист Назим Шеихмамбетов. Позже Курбединов сообщил, что находится со священником и вместе с ним дает объяснения.
Причины задержания неизвестны
Агентству AFP удалось связаться с Климентом по телефону. Он подтвердил, что задержан на автобусной станции. О причинах задержания ему ничего не сообщили.
Архиепископ Климент является председателем Православной миссии помощи жертвам нарушений прав человека и лицам, лишенным свободы. По данным ПЦУ, он намеревался выехать в Ростов-на-Дону на судебные слушания по делу крымского активиста Павла Гриба, обвиняемого в России в содействии терроризму и признанного, в частности ПАСЕ, политзаключенным.
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