Суд в аннексированном Россией Крыму в четверг, 4 апреля, приговорил двух местных жителей - Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых ФСБ объявило диверсантами украинских спецслужб - к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд в Севастополе оштрафовал Дудку на 350 тысяч рублей, а Бессарабова - на 300 тысяч рублей.

По словам адвокатов, подсудимые не признали своей вины, считают дело против них сфабрикованным и обжалуют приговор.

В начале ноября 2016 года ФСБ России объявила о задержании Алексея Бессарабова, Владимира Дудки и Дмитрия Штыбликова. Их обвинили в том, что они якобы являются членами диверсионно-террористической группы украинской разведки, которая планировала диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.

Штыбликов пошел на сделку со следствием, в 2017 году суд приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Минобороны Украины отрицало, что задержанные по обвинению в диверсиях являются сотрудниками ведомства.