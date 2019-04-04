Суд в аннексированном Россией Крыму в четверг, 4 апреля, приговорил двух местных жителей - Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых ФСБ объявило диверсантами украинских спецслужб - к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд в Севастополе оштрафовал Дудку на 350 тысяч рублей, а Бессарабова - на 300 тысяч рублей.
По словам адвокатов, подсудимые не признали своей вины, считают дело против них сфабрикованным и обжалуют приговор.
В начале ноября 2016 года ФСБ России объявила о задержании Алексея Бессарабова, Владимира Дудки и Дмитрия Штыбликова. Их обвинили в том, что они якобы являются членами диверсионно-террористической группы украинской разведки, которая планировала диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.
Штыбликов пошел на сделку со следствием, в 2017 году суд приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей. Минобороны Украины отрицало, что задержанные по обвинению в диверсиях являются сотрудниками ведомства.
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