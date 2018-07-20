Так называемое "Крымское досье" утвердили члены Мониторинговой группы ОП Крыма — главы Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов, атташе представительства МИД России в Симферополе Артем Березовский, глава аппарата Общественной палаты Калининградской области Сергей Гриненко, представители общественных организаций и СМИ.

В так называемое "Крымского досье" вошли политические деятели Украины и России, "не признающие выбор крымчан в марте 2014 года, и публичные заявления и действия которых направлены на разжигание межнациональной вражды, ущемление прав и свобод крымчан и содержат угрозы в совершении террористических актов".

В документ вошли экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Сенченко, бывший председатель правительства АР Крым, бывший представитель президента Украины в АР Крым, депутат ВР Украины Сергей Куницын, уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова, киевский журналист Павел Казарин, ректор так называемого ТНУ Владимир Казарин, бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, бывший крымский экономист Андрей Клименко, бывший журналист ТРК "Черноморская" Александр Янковский, бывший руководитель ряда крымских "грантоедских" организаций Валентина Самар.

В досье включены и руководители так называемых "крымских" учреждений Украины: "прокурор" так называемой АРК Гюндуз Мамедов, начальник так называемого "ГУ СБУ в АРК и г. Севастополе" Александр Шмитько, начальник так называемого "ГУ Нацполиции в АРК и г. Севастополе" Анатолий Бахчиванжи и фейковый "постоянный представитель президента Украины в АРК" Борис Бабин.

В списке значатся не только имена украинских политиков и чиновников, но и имена многих российских деятелей культуры. Россияне включены в этот документ отдельным блоком. Среди перечисленных "врагов" — кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, музыкант Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, писатели Борис Акунин, Владимир Войнович, Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, телеведущая Ксения Собчак.

"Эти деятели культуры, поддавшиеся антироссийской пропаганде, словно под копирку повторяют транслируемые Западом тезисы о якобы незаконной аннексии Крыма, тем самым игнорируя осознанный выбор крымчан в марте 2014 года, что оскорбляет жителей полуострова. Сомнения творческих людей можно было бы понять, если бы они прибыли в Крым, чтобы разобраться, что происходит в республике, встретиться с местными жителями, которые были их поклонниками, а теперь удивлены враждебной позицией былых кумиров", — говорится на сайте Общественной палаты Крыма.

Члены Общественной палаты не обратили внимание на ремарку члена ОП Крыма Юрия Штурцева, который высказал мнение, что возникают прямые аналогии "Крымского досье" с украинской базой сайта "Миротворец", куда вносят имена "предателей" из числа российских деятелей культуры. "Подобные списки не способствуют снятию напряжения и разрешению конфликта", — отметил Штурцев. Но ОП Крыма решила "официально утвердить ряд персоналий для "крымского досье", что с успехом и сделала, обвинив вышеперечисленных деятелей культуры РФ в распространении "недостоверной и разжигающей национальную вражду информации о Крыме".

Формирование "Крымского досье" продолжается, ОП Крыма намерена передать все собранные материалы в правоохранительные органы.

Комментируя этот странный "список врагов", писательница Людмила Улицкая заявила, что люди, попавшие в него и публично не признавшие статус полуострова, — выдающиеся деятели культуры.

"Людей, которые вошли в этот "список врагов", я хорошо знаю — выдающиеся писатели Войнович и Акунин, великая актриса Лия Ахеджакова, любимый несколькими поколениями россиян музыкант Андрей Макаревич. Им я вполне доверяю, уважаю и ценю. Во многом мы единомышленники. А вот составителей списка не имею чести знать", — заявила она в интервью РБК.

Улицкая добавила, что часть ее семьи жила в Крыму, а сама она полюбила полуостров с детства и хорошо его знает. Писательница заявила, что присоединение Крыма к России произошло в 1783 году. "Все прочие слова, которые написаны в этом трогательно-идиотском тексте, не стоят обсуждения", — добавила Улицкая.