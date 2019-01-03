В аннексированном Россией Крыму неизвестные напали на крымскотатарского активиста Ризу Асанова во время съемок сюжета про трассу "Таврида". Об этом пострадавший сообщил на своей странице в фейсбуке.
© Sputnik / Scanpix

По словам Асанова, от ударов он потерял сознание, а когда пришел в себя, обнаружил, что лежит около своей машины. Нападавшие заявили ему, что это "последние предупреждение", и в следующий раз Асанов "сдохнет". У активиста зафиксировали ушибы и сотрясение мозга. Мужчина также написал заявление в полицию.

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Асанов переехал в Крым из Польши в 2017 году. Он занимается проведением семинаров для крымских татар, где их учат, как правильно себя вести с сотрудниками правоохранительных органов при задержании и обысках.

Российские государственные структуры, в том числе подразделения ФСБ, работают в Крыму с момента его аннексии в марте 2014 года. Международное сообщество не признает российскую юрисдикцию на полуострове. После аннексии полуострова российские власти неоднократно проводили обыски у гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения и крымских мусульман.

"Настоящее время"
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