По словам Асанова, от ударов он потерял сознание, а когда пришел в себя, обнаружил, что лежит около своей машины. Нападавшие заявили ему, что это "последние предупреждение", и в следующий раз Асанов "сдохнет". У активиста зафиксировали ушибы и сотрясение мозга. Мужчина также написал заявление в полицию.
Асанов переехал в Крым из Польши в 2017 году. Он занимается проведением семинаров для крымских татар, где их учат, как правильно себя вести с сотрудниками правоохранительных органов при задержании и обысках.
Российские государственные структуры, в том числе подразделения ФСБ, работают в Крыму с момента его аннексии в марте 2014 года. Международное сообщество не признает российскую юрисдикцию на полуострове. После аннексии полуострова российские власти неоднократно проводили обыски у гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения и крымских мусульман.
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