Официально просьба о национализации имущества фонда "Крым", учредителем которого является Джемилев, и передаче его Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК) будет исходить от Курултая (общее собрание) мусульман Крыма, - подтвердил имам Симферопольского района Раим Гафаров. По его словам, Курултай обратится к властям Крыма с этой просьбой. "В решении сказано, что это имущество рассматривается как имущество крымско-татарского народа", — подчеркнул Гафаров
Заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов сказал, что решением курултая ДУМК будут переданы здание в Симферополе на улице Шмидта, где ранее располагалось руководство меджлиса, а также недвижимость в селе Пионерское, где должна была быть открыта больница, и еще несколько объектов.
"Здание (в Симферополе) было приобретено на благотворительные средства, оно принадлежит народу. Оно не является имуществом какого–то лица. Курултай решил, чтобы ДУМК взял это имущество на себя", — сказал Исмаилов.
В дальнейшем юридическое оформление смены собственника будет проходить в консультации с крымскими властями, - пояснил Исмаилов.
Ранее депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек также заявил, что Курултай может принять решение о национализации имущества фонда "Крым".
"Исторически сложилось так, что единоличным собственником объектов оказался Мустафа Джемилев. Мусульмане Крыма считают, что это несправедливо. Это решение будет больше политическим", — сказал Бальбек.
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Мустафа Джемилев – гражданин Украины, бывший (до 2013 года) глава Меджлиса крымско-татарского народа. Он и Меджлис выступали категорически против оккупации и аннексии Крыма Россией. В 2014 году Джемилеву на пять запретили въезд в Россию в связи с экстремистскими, по мнению российских властей, высказываниями. На Джемилева в России возбуждено уголовное дело по трем статьям, которые не разглашаются. Он заочно арестован и объявлен в федеральный розыск.
После аннексии Крыма Джемилеву и занимавшему пост главы меджлиса Рефату Чубарову на пять лет был запрещен въезд на территорию РФ. Сейчас Джемилев оспаривает запрет на въезд на территорию России в ЕСПЧ.
Помимо преследование Джемилева и Чубарова, власти России возбудили также уголовные дела против замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и замглавы Меджлиса Ильми Умерова, обвинив их в сепаратизме.
Чийгоз был приговорен в России к 8 годам колонии общего режима и признан виновным в организации массовых беспорядков на митинге в Симферополе перед зданием Верховной Рады Крыма. Митинг прошел 26 февраля 2014 года, в преддверии аннексии Крыма и так называемого "референдума" о вхождении Крыма в состав РФ.
Ильми Умеров в сентябре 2017 года был приговорен к двум годам колонии-поселения. В сентябре 2017 года оба они были помилованы и высланы из России (переданы Турции). Сейчас лидеры Меджлиса предположительно находятся в Украине.
Вскоре после начала преследования лидеров Меджлиса деятельность организации в Крыму также была запрещена за экстремизм.
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