Площадь природного пожара в горах Крыма в районе урочища городского округа Ялта между Ялтинским и Крымским заповедниками возросла до 80 га, передает ТАСС со ссылкой на данные департамента по лесному хозяйству Минэкологии Крыма.
mtot.gov.ua nuotr.

Информация о возгорании поступила днём в субботу 11 августа, очаг находился в урочище "Уч-Кош", где произошло загорание лесной подстилки. Площадь пожара тогда составляла 1,5 га. Работы по ликвидации природного пожара были возобновлены в воскресенье в четыре часа утра. По данным МЧС на утро, площадь пожара возросла до 15 га и продолжила увеличиваться. Пожар распространяется вверх по ущелью.

Статьи по теме:
Состояние экологии в аннексированном Крыму катастрофическое  (76)
Свежие блюда в кафе "СССР", или почему Советский Союз возвращается в Россию?  (225)

Работает оперативный штаб. По данным регионального главка МЧС, в тушении пожара принимают участие два вертолета Ми-8. Также ожидается прибытие из Ростова-на-Дону третьего вертолета и увеличение группировки сил и средств. Спасателям приходится работать по фронту очага пожара в условиях жаркой погоды и сильной задымленности.

В работе по тушению задействованы волонтеры из числа граждан, которые под руководством крымских спасателей оказывают помощь в ликвидации пожара. Ближайший источник воды находится в 2 км от места пожара, имеется сложность с забором воды для тушения.

Как сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Республике Крым, сотрудники ГИБДД ограниличили проезд автотранспортных средств в районе тушения пожара для безопасности граждан.

"Со стороны Ялты перекрыто движение в районе водопада Учан-Су, со стороны Бахчисарайского района - в село Соколиное. Просим жителей и гостей Крыма учесть данную информацию при выборе маршрутов своих поездок", - сказали в пресс-службе.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

МИД Украины назвал визит Путина в Крым циничной демонстрацией (36)

Министерство иностранных дел Украины выражает...

В мире

Турецкая лира обвалилась на 45%. Зять Эрдогана пообещал это остановить

План по спасению национальной валюты готов, заявил...

В пожаре в больнице Тайваня погибли и пострадали десятки человек

Девять человек погибли в огне, вспыхнувшем на седьмом...

В Крыму горит ущелье Уч-Кош около Ялты (5)

Площадь природного пожара в горах Крыма в районе...

В Германии отменили запрет на нацистскую символику в видеоиграх (9)

Власти Германии приняли решение отменить запрет на...

Министр экономики ФРГ предупредил о последствиях глобальной торговой войны

Торговая война подрывает экономический рост и...

TOP новостей

Lietuvos įtakingiausi

Самые влиятельные в Литве 2018: список политиков (53)

Уже четвертый год подряд портал DELFI осуществляет...

За три года рейтинг Науседы вырос в 8, а Ушацкаса - в 9 раз (1)

Об участие в президентских выборах 2019 года уже заявили...

Топ-100 евродепутатов – без представителей Литвы, худшую оценку получил Томашевский

Согласно данным интернет-сайта, который анализирует...

Погода: ожидается переменчивая неделя

В понедельник днем ожидается облачная погода. Во многих...

Жительница ночлежного дома: прямо скажу – живи и радуйся (56)

"За ночлег я плачу 24 евро с чем-то в месяц. За свет и воду...