Информация о возгорании поступила днём в субботу 11 августа, очаг находился в урочище "Уч-Кош", где произошло загорание лесной подстилки. Площадь пожара тогда составляла 1,5 га. Работы по ликвидации природного пожара были возобновлены в воскресенье в четыре часа утра. По данным МЧС на утро, площадь пожара возросла до 15 га и продолжила увеличиваться. Пожар распространяется вверх по ущелью.

Работает оперативный штаб. По данным регионального главка МЧС, в тушении пожара принимают участие два вертолета Ми-8. Также ожидается прибытие из Ростова-на-Дону третьего вертолета и увеличение группировки сил и средств. Спасателям приходится работать по фронту очага пожара в условиях жаркой погоды и сильной задымленности.

В работе по тушению задействованы волонтеры из числа граждан, которые под руководством крымских спасателей оказывают помощь в ликвидации пожара. Ближайший источник воды находится в 2 км от места пожара, имеется сложность с забором воды для тушения.

Как сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Республике Крым, сотрудники ГИБДД ограниличили проезд автотранспортных средств в районе тушения пожара для безопасности граждан.

"Со стороны Ялты перекрыто движение в районе водопада Учан-Су, со стороны Бахчисарайского района - в село Соколиное. Просим жителей и гостей Крыма учесть данную информацию при выборе маршрутов своих поездок", - сказали в пресс-службе.