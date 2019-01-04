"4 января с 7:00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер порывами до 20 м/с, местами сильный снег) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ГУП РК "Крымэнерго")", - говорится в сообщении
Мощность отключенных из-за штормовой погоды потребителей - 5 МВт. Утром состоялось экстренное заседание Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Крым. К аварийно-восстановительным работам привлечено 34 бригады в составе 79 человек и 34 единиц специальной техники.
Ранее "Крымэнерго" сообщило, что больше всего пострадали сети Сакского, Ленинского, Черноморского районов, а также городского округа Евпатория. "Зафиксированы технологические нарушения в сетях Бахчисарайского, Красногвардейского, Симферопольского районов", - добавили энергетики, сообщение которых приводит "Интерфакс".
На 4 января в Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за южного циклона, который принес сильный дождь, переходящий в снег, местами метель, усиление северо-восточного ветра с переходом на северо-западный со скоростью 20-25 метров в секунду.
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