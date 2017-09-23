Как сообщает издание "Новый Калининград", маршрутное такси направлялось из Калининграда в Гусев, в микроавтобусе, в ней находилось около 20 человек. ДТП произошло 22 сентября около восьми часов вечера под Гвардейском на участке федеральной трассы, частично закрытой на ремонт. Движение там в обе стороны осуществляется без разделительной полосы: закрыт довольно длинный участок дороги, но работы на нем почти не ведутся. Водители при этом жаловались на недостаточное освещение — где именно сужается трасса было плохо видно.
В маршрутку врезался кроссовер Mercedes ML, который выехал на полосу встречного движения. По каким именно причинам это произошло, неизвестно. Переднюю часть микроавтобуса практически смяло от удара.
По свидетельствам некоторых очевидцев, водитель кроссовера пытался объехать какое-то препятствие на дороге и не справился в управлением. Машина врезалась в отбойник, а затем ее вынесло на встречку. Сам кроссовер и пассажиры, сидящие в нем (мужчина, женщина и ребенок), не получили серьезных повреждений.
В результате автокатастрофы, по предварительным данным, погибло восемь человек, включая беременную девушку, еще 9 получили ранения. Источник в администрации Гусева при этом сообщал вначале о восьми погибших, затем — о девяти. До приезда спасателей помощь пострадавшим пытались оказать проезжавшие мимо люди.
Водитель, сидевший за рулем маршуртки, занимался нелегальным перевозками. Эту информацию распространило региональное МЧС. В момент аварии на микроавтобусе не было никаких опознавательных знаков. Водитель по предварительным данным погиб.
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