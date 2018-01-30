Минфин США опубликовал перечень политиков и олигархов, имеющих связи с Владимиром Путиным - кремлевский доклад в развитие закона о санкциях, подписанного Дональдом Трампом в августе прошлого года. В списке фамилии Усманова, Абрамовича, Керимова, Касперского, Авена, Потанина и Тинькова.

В документе содержится 210 имен - это 114 высокопоставленных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов, сообщает из Вашингтона ТАСС. Такие же данные у агентства Блумберг.

Среди включенных в "кремлевский доклад" бизнесменов - Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Юрий Мильнер, которые до сих пор не были под санкциями, которые США и Европа вводили против России после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году.

Эти люди не будут автоматически сталкиваться с какими-либо санкционными мерами, такими как замораживание активов в США и отказ в американских визах, однако их включение в список может побудить банки и другие организации в Соединенных Штатах и Европе не вести бизнес с ними, пишет Блумберг.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал доклад "прямой и очевидной попыткой приурочить какие-то действия к выборам [президента России] так, чтобы оказать на них влияние". И добавил, что "никакого влияния не будет".

Как готовился "кремлевский доклад"

2 августа 2017 года президент США подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". В нем говорилось о том, что в течение 180 дней минфин США в сотрудничестве с главой национальной разведки и госсекретарем США должны подготовить и внести в конгресс довольно обширный доклад о связях российского бизнеса и власти.

В следующие несколько месяцев наиболее активно в российских и зарубежных СМИ обсуждалась лишь та часть доклада, которая должна содержаться информация о связях российских олигархов с президентом России Владимиром Путиным.

Администрация должна собрать информацию и о членах семей, включая супругов, детей, родителей и родственников - активах, инвестициях и бизнес-интересах. В докладе также должна была содержаться информация об активах олигархов за рубежом и перечислены случаи коррупции, связанные с олигархами.

Кроме того, американские чиновники собирались включить в доклад информацию о российских предприятиях с госучастием (в законе они называются "полугосударственными"), включая их роль в экономике, сведения о руководстве и основных акционерах и интересах таких компаний за рубежом. Под такое описание, к примеру, могут подходить Внешэкономбанк и ПАО "Газпром".

В этих материалах должна была содержаться оценка эффекта от введения санкций в отношении олигархов (запрет на въезд в США и заморозку активов), а также российских государственных и полугосударственных компаний. Американская администрация должна была оценить, как это повлияет на сами компании и бизнесменов, а также на экономику России, США и союзников Штатов.

Также администрация США должна была предоставить доклад с оценкой потенциального эффекта от запрета на покупку российского госдолга.

Внесение этих докладов в Конгресс не означает, что санкции будут введены автоматически. Но попадание в список олигархов может нести угрозу репутационного характера - западные партнеры могут перестать вести с ними бизнес, чтобы избежать возможных проблем.

Посол США в России Джон Хантсман ранее заявлял Русской службе Би-би-си, что применение возможных антироссийских санкций будет гибким. Он отказался раскрыть детали работы над документом.

"Чтобы не хотели быть близкими к Путину"

Публично работа над санкционным списком не обсуждалась. Эксперты влиятельного вашингтонского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд, Андрей Илларионов, Андрей Пионтковский и Дэниел Фрид составили список критериев, по которым те или иные персоналии могут быть включены в кремлевский доклад. Дэниел Фрид - бывший координатор санкционной политики Госдепартамента при президенте США Бараке Обаме.

В "кремлевском списке", по их мнению, могут оказаться люди, которые "держат деньги" российского президента, бизнесмены, оказывающие услуги Кремлю, партнеры олигархов из ближнего круга президента, менеджеры госпредприятий, а также "золотая молодежь" - дети близких к российскому режиму олигархов.

"Должны быть разные стимулы, чтобы люди не хотели быть близкими к Путину", - сказал Ослунд Русской службе Би-би-си.

Он не исключал, что в списке будет человек 40-50. В Давосе на "русской" сессии Всемирного экономического форума глава Атлантического совета Фредерик Кемп заявил, что к работе над докладом в Вашингтоне относятся очень серьезно, и не исключил, что в список попадут от 40 до 400 человек. "Коммерсант" со ссылкой на источники писал о том, что в докладе будет 50 человек, вместе с семьями - 300.

Стресс, ожидание и желание "не светиться"

Непублично россияне пытались узнать детали списка и предотвратить попадание в него. "Здесь (в Вашингтоне - Би-би-си) достаточно много деятельности лоббистов и адвокатов, которые представляют разных людей, которые беспокоятся", - сказал Ослунд. - Но это те люди, которые вне опасности".

Российский Forbes назвал состояние некоторых российских бизнесменов "чудовищным стрессом".

В России среди крупного бизнеса "не осталось никого, кто бы не имел отношений с американскими лоббистами", согласился в разговоре с Русской службе Би-би-си источник, близкий к администрации президента. Он говорил на условиях анонимности, так как не уполномочен комментировать эту тему публично.

"Но это не означает, что американские лоббисты озолотились на русских бизнесменах", - говорит собеседник Би-би-си.

Россияне старались особо "не светиться" из-за "возможности "попасть под радары" американской администрации", - говорит он. Паники среди чиновников и бизнеса нет, уверяет он. Информации о подготовке доклада мало и все просто ждут, говорил он в середине января. Об этом же писали и "Ведомости" со ссылкой на несколько участников форума в Давосе. В начале года было много нервов, но теперь все немного выдохнули, так как устали бояться, цитируют "Ведомости" одного из участников форума.

Судя по данным на сайте американского сената, которые изучила Русская служба Би-би-си, суммы, которые официально получали американские лоббисты, действительно невелики. За прошлый год уже находящиеся под санкциями США Газпромбанк и "Новатэк", а также "Ямал СПГ" (не находится под санкциями, но контролирующим акционером является "Новатэк"), заплатили американским компаниям-лоббистам всего 300 тысяч долларов. В случае с Газпромбанком в пояснениях к тому, за какие услуги компания платит лоббистам, значится "банковское законодательство и нормативные акты, включая применяемые санкции".

У компании "Ямал СПГ" перечислены "опасения, касающиеся кредитного финансирования". Кроме того, упоминается Билль 2277, известный как "Акт о предотвращении агрессии со стороны России", а также указ президента США о блокировке собственности лиц, способствующих дестабилизации ситуации на Украине.

У "Новатэка" в одном из документов сфера применения указана как "вопросы, связанные с энергетикой".

Всего же попавшие под санкции российские компании с 2014 года заплатили американским лоббистам до 3 млн долларов.

Публично российские чиновники, менеджеры и бизнесмены последние несколько недель говорили о санкциях с абсолютным спокойствием. Новых американских санкций не нужно бояться, заявил в интервью "России 24" председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. "Нужно просто относиться к санкциям, как к дождю. Вы знаете, как мы относимся к дождю? Ну есть и есть, будем под дождем работать", - сказал Горьков.

А глава ВТБ Андрей Костин в интервью Fox ответил на вопрос об опасениях попасть в "кремлевский доклад" так: "Я гораздо меньше обеспокоен персональными санкциями - вы знаете, мы все знаем, что рано или поздно мы умрем".

Горьков и Костин не находятся под санкциями США, ограничения действуют только в отношении ВЭБа и ВТБ.

Банки закупают валюту

Российские банки в ожидании публикации минфина США решили запастись валютой, пишет "Уралсиб". Рост задолженности банков перед ЦБ по операциям "валютный своп" вырос до 335 млрд рублей, это максимум с апреля 2014 года. "Складывается впечатление, что ряд банков в последние дни конвертировал практически всю имеющуюся у них ликвидность в иностранную валюту", - пишут аналитики банка.

На минувшем аукционе российского минфина в среду был зафиксирован спрос на госбумаги. Он превысил предложение более чем в три раза. Минфин предложил 40 млрд рублей, а спрос составил 136 млрд рублей.

По статистике ЦБ, примерно треть инвесторов в российские ОФЗ - иностранцы. Аналитики Райффайзенбанка предполагают, что высокий спрос спровоцировали покупатели, которые таким образом пытаются защитить свои средства от заморозки в случае введения персональных санкций.

Амнистия не для олигархов

В конце декабря президент Владимир Путин объявил о решении провести в 2018 году выпуск специальных валютных облигаций, которые могли бы купить российские бизнесмены, желающие вернуть капиталы на родину. Для них государство готово было гарантировать анонимность инвестиций. Обычно долларовые платежи проходят через корреспондентские счета в США, даже если расчеты идут между банками внутри России. Но министр финансов Антон Силуанов объявил о том, что бизнесмены смогут открыть валютный счет в российском банке, а тот, в свою очередь, будет взаимодействовать с Национальным расчетным депозитарием напрямую. Такие инвестиции не будут видны американским регуляторам.

Параллельно российские власти объявили об амнистии капиталов. Она продлится с марта по декабрь. Опрошенные Русской службой Би-би-си налоговые консультанты говорят, что условия еще не объявлены, но интерес со стороны клиентов уже есть. Причин этому несколько: владельцы иностранных активов опасаются очередного раунда санкций, а российские налоговые органы с этого года могут получить информацию о зарубежных активах в рамках автоматического обмена налоговой информацией, сказал руководитель налоговой практики UFG Wealth Management Юрий Куликов.

"Пока наиболее часто звучащими можно назвать вопросы о том, когда будет доступен сам текст закона, а также о том, известны ли на практике случаи, при которых лицам, добровольно задекларировавшим свои счета или активы в рамках прошлой кампании по амнистии капиталов, "задавались вопросы" или были предъявлены какие-либо обвинения по задекларированным активам или источникам их происхождения", - сказала Ирина Быховская из EY.

Прошлая амнистия капиталов 2015-2016 годов не нашла широкой поддержки у российского бизнеса. Не было доверия к государству. Не исключено, что и в этот раз попытки властей вернуть крупный бизнес на родину таким способом не оправдаются, сказал собеседник Русской службы Би-би-си, близкий к администрации президента. "Олигархи уже давно обелились", - говорит он.