"Протестующие были запуганы, избиты и арестованы"
"В последние несколько недель десятки тысяч россиян проводили мирные собрания на улицах Москвы, чтобы выразить свою поддержку свободным и справедливым выборам и демократическим реформам", — отмечается в заявлении.
Многие протестующие "были запуганы, избиты, арестованы или заключены в тюрьму", указывается далее в документе.
"Эти акты агрессии российского правительства" являются вопиющим нарушением обязательств по соблюдению верховенства демократии, взятых на себя Россией в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), подчеркивают законодатели.
"Российский народ устал от тирании"
По мнению Энгеля и Маккола, демонстрации и вызванная ими реакция Кремля служат еще одним доказательством того, что "российский народ устал от тиранических действий" президента РФ Владимира Путина. Как полагают конгрессмены, российский лидер "ни перед чем не остановится и пойдет на крайние меры для подавления любого политического инакомыслия".
Авторы заявления призвали российские власти прекратить акты насилия в отношении мирных демонстрантов, освободить неправомочно задержанных, снять с них обвинения, а также расследовать факты чрезмерного применения силы со стороны правоохранительных органов.
В Конгрессе США считают, что оппозиционные силы должны быть вправе выдвигать своих кандидатов на муниципальных выборах в Москве и Санкт-Петербурге 8 сентября.
Акции протеста
Акции протеста против недопуска независимых оппозиционных политиков к выборам в Мосгордуму продолжаются с середины июля. Только на двух из них — 27 июля и 3 августа — были задержаны около 2500 человек, десятки активистов и случайных прохожих были жестоко избиты силовиками. Затем мэрия Москвы отказывала в согласовании акций на Сахарова 24 и 31 августа. 31 августа на проспекте Сахарова вместо митинга прошло несогласованное шествие по бульварам, в котором, по различным оценкам, участвовали от 750 до нескольких тысяч человек. Полиция на этот раз не вмешивалась в происходящее.
В каких странах действуют аналоги "акта Магнитского"?
"Список Магнитского" был разработан в 2012 году в Вашингтоне. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В черный список Вашингтон внес лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека. Аналоги этой нормы были одобрены в Эстонии в 2016 году, в Канаде и Литве — в 2017-м, а также в Латвии — в 2018-м.
В Великобритании в 2017 году была принята первая часть "акта Магнитского". Она касается заморозки активов тех, кто, по мнению Лондона, причастен к грубым нарушениям прав человека. После отравления весной 2018 года в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон подозревает Россию, "поправка Магнитского" была включена в принятый нижней палатой британского парламента законопроект по борьбе с отмыванием денег.
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