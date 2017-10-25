Законодатели в Палате представителей Конгресса США во вторник, 24 октября, начали расследование в связи с продажей зарегистрированной в Канаде уранодобывающей компании Uranium One через аффилированные структуры российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом".
US Congress
© AP / Scanpix

О намерении изучить законность сделки, заключенной еще в период президентства Барака Обамы, объявили республиканские председатели комитета по надзору и правительственной реформе, а также комитета по разведке.

По словам политиков, они намерены установить, была ли операция в полной мере проверена на законность Федеральным бюро расследований, а также другими профильными ведомствами — до того, как согласие на ее проведение дал надзорный орган, занимающийся вопросами иностранных инвестиций в американские стратегические активы.

Республиканцы обвиняют Клинтон в бездействии

По версии ряда республиканцев, Госдепартамент США, который на том этапе возглавляла Хиллари Клинтон, не препятствовал сделке. На этом фоне один из благотворительных фондов Билла Клинтона получил крупное пожертвование в размере 145 млн долларов, которое могло иметь отношение к транзакции.

Вместе с тем, как передает The New York Times, представители американского Госдепартамента имели в профильном надзорном органе лишь один голос и не могли единолично решать судьбу сделки.

Deutsche Welle
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