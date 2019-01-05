Лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер внес в Конгресс резолюцию, которая направлена против решения американского министерства финансов снять санкции с подконтрольных Олегу Дерипаске компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Об этом стало известно в субботу, 5 января.
Чтобы сохранить санкции в отношении этих компаний в силе, резолюцию следует принять до 18 января, пишет The New York Times. Документ сначала должно будет поддержать большинство в обеих платах Конгресса, а затем он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.
Дерипаска остается в санкционных списках
Минфин США 19 декабря объявил о снятии через 30 дней ограничений в отношении компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Все три российские компании пошли на "существенную реструктуризацию" и изменения в корпоративном управлении, а также согласились на "беспрецедентную прозрачность", считают в министерстве. При этом бизнесмен Олег Дерипаска останется в санкционном списке, его активы будут по-прежнему блокированы.
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