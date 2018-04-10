Законопроект о полном запрете американским гражданам проводить финансовые операции с компаниями, имеющими российский госдолг, подготовили конгрессмены Хоакин Кастро и Майкл Тернер.

Документ получил название "Акт о солидарности с Великобританией против нарушений России". Он разработан в ответ на отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, "бессовестные попытки правительства РФ нарушать международные законы" и "российскую агрессию" в отношении "экспатов, диссидентов и демократических активистов".

Под новые санкции попадают долговые бумаги, выпущенные Минфином России, Центробанком или от имени Фонда национального благосостояния, которые имеют срок обращения больше 14 дней. Кроме того, если законопроект буден одобрен, граждане США не смогут покупать облигации, выпущенные банками, которые контролируются государством, - "Сбербанком", ВТБ, "Газпромбанком", "Банком Москвы", "Россельхозбанком", "Промсвязьбанком" и ВЭБ. Их бумаги приравниваются к суверенному долгу России.

В рамках действующих "санкционных" законов Минфину США было поручено рассмотреть возможность запрета на вложения в российские гособлигации. Ведомство в обозначенный срок - за полгода - подготовило доклад, в котором сообщило, что такой шаг нецелесообразен без поддержки со стороны ЕС.

Если у европейцев останется возможность покупать высокодоходные облигации российского госдолга, это поставит американские банки и фонды в невыгодное положение, решили эксперты Минфина страны. Теперь же в случае принятия Акта президент США "обязан" ввести санкции в случае его принятия, говорится в тексте.

Обратной силы проект не имеет: запрещаются лишь операции с бумагами, выпущенными после вступления санкций в силу (спустя 180 дней с момента принятия закона).

Документ также требует ужесточения санкций против самих госбанков: блокируются любые операции с каждой из семи кредитных организаций, включенных в черный список.

Запрещаются также сделки с их активами, в том числе в долевой собственности, которые находятся на территории США или контролируются американским юрлицом.

Глава РСПП Александр Шохин назвал этот законопроект "актом настоящей экономической войны", даже более жестким, чем изоляция, которой подвергался СССР во времена холодной войны.

По данным российского ЦБ, иностранным инвесторам принадлежит 34% всех облигаций федерального займа на общую сумму 2,27 трлн рублей. С начала 2016 года нерезиденты вложили в ОФЗ около 20 млрд долларов, купив на рынке больше триллиона рублей.