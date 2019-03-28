Действия турецких властей, решивших купить у России комплексы ПВО С-400, вызвали в Вашингтоне серьезное недовольство, и могут привести к сокращению, если не сворачиванию военно-технического сотрудничества между США и Турцией. Во всяком случае, о необходимости пересмотра этих связей в Конгрессе США прямо говорили на слушаниях, посвященных партнерству Соединенных Штатов и стран Европы. Многие политики и эксперты в Вашингтоне уже не считают Турцию надежным союзником и видят в этой стране увеличивающуюся проблему для НАТО.

Турция приобретает у России четыре дивизиона С-400 на сумму в 2,5 млрд долларов. Контракт много раз назван обеими сторонами "решенным делом", и российская сторона, обещая выполнить его полностью в течение 2019 года, рассказывает о нем как о своей внешнеполитической, а не только торговой победе.

В частности, недавно директор по международному сотрудничеству и региональной политике корпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил агентству "Интерфакс", что турецких военных, которые будут обслуживать С-400, весной этого года обучат в российских академиях. "Есть очень много причин, по которым Россия развивает военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, в том числе потому, что это важнейший инструмент внешней политики государства", – заявил Кладов, подчеркнув, что Москва этот инструмент активно использует.

На будущей неделе турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу может встретить в Вашингтоне прохладное отношение коллег по НАТО из-за этой сделки – при том, что сам Чавушоглу является одним из наиболее "европеизированных" политиков в Турции, и даже в течение нескольких лет председательствовал в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Ситуация с российскими С-400 для Турции стала одним из предметов обсуждения на состоявшихся в Конгрессе США слушаниях "Исторический альянс Америки и Европы", организованных подкомитетом по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде Комитета по международным делам Палаты представителей. При том, что конгрессмены от обеих партий говорили о неразрывности связей США и европейских стран, опасности обострения торговой войны с Европой и необходимости укрепления НАТО, они высказывали острую критику в адрес Анкары.

Председатель подкомитета, демократ из Массачусетса Билл Китинг (Bill Keating) попросил экспертов, приглашенных для участия в слушаниях, высказать свое отношение к этой проблеме: "Насчет ситуации с покупкой Турцией систем С-400 и того, как это отразится на НАТО – это очень серьезно, и я действительно полагаю, что это представляет большую угрозу нашему альянсу, прошу вас высказаться".

Директор по международной безопасности и оборонной политике RAND Corporation Кристина Вормут (Christine Wormuth), в прошлом – замминистра обороны США в администрации Барака Обамы, заявила, что полностью разделяет опасения Билла Китинга: "Эта покупка С-400 Турцией у России столь серьезна, что я уверена в необходимости пересмотреть наше решение о продаже Турции истребителей F-35. Нельзя допустить того, чтобы наши самолеты были интегрированы в систему ПВО, установленную нашими противниками. У нас по этому поводу с Турцией уже несколько лет идут переговоры, и я так понимаю, что сейчас мы находимся в их финальной стадии, но я точно не думаю, что сейчас было бы уместно пойти на продажу F-35 Турции".

Коллегу-эксперта поддержала Хизер Конли (Heather Conley) – вице-президент Центра стратегических международных исследований: "Случай с С-400 – это симптом, отражающий гораздо более широкую стратегическую картину происходящего, заключающуюся в том, что Турция все больше отходит отевроатлантического сотрудничества. Ее подход к ситуации в Венесуэле, ее политика в отношении Ирана – все это заслуживает отдельных слушаний в вашем подкомитете с разбором проблемы во всей полноте"

Еще один участник слушаний - профессор Школы государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди в Гарвардском университете, бывший посол США в НАТО Николас Бернс (Nicholas Burns) – прокомментировал вопрос о продаже Турции российской системы ПВО в интервью Русской службе "Голоса Америки": "Я очень надеюсь на то, что президент Эрдоган все же поймет, что это невозможно – купить систему С-400 и интегрировать ее в систему ПВО НАТО. НАТО этого просто не позволит. В организации нет никакого доверия к России, и у страны, входящей в альянс, должна быть надежная система защиты без российских технологий. И я не вижу никаких возможностей для США пойти на компромисс в этом вопросе".

Итоги обсуждения подвел в интервью "Голосу Америки" и сам председатель подкомитета Билл Китинг: "Я не думаю, что мы можем и дальше планировать продажу Турции истребителей F-35. Эта продажа и сделка по С-400 противоречат друг другу. Базой, основной идеей НАТО являются совместные усилия по поддержанию безопасности. Покупка российских систем ослабляет эту безопасность, и я думаю, что если она состоится, то будет иметь серьезные последствия для Турции как члена альянса. Это настолько серьезно, что я не знаю, как мы после этого сможем вместе двигаться вперед".