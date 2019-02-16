В Конгрессе проверят законность введения Трампом ЧС ради стены

В Палате представителей Конгресса США проведут расследование законности введения Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации, с помощью которого он намерен получить средства на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом в пятницу, 15 февраля, пишут руководители юридического комитета Палаты представителей в открытом письме на имя президента США."Разграбляя военный бюджет для строительства стены, деньги на которую не согласился выделить конгресс, вы нарушаете основной принцип разделения властей и подрываете одно из основных положений конституции", - говорится в документе, подписанном председателем комитета Джеральдом Надлером, вице-председателем Мэри Скэнлон и пятью главами подкомитетов.
Конгрессмены не верят в ЧС на границе
По мнению конгрессменов, на самом деле никакой чрезвычайной ситуации на южной границе США нет. "Тот факт, что вы подписываете указ о ЧС только после того, как годами не могли добиться одобрения конгресса на возведение вашей стены, также свидетельствует о том, что никакого ЧС в данный момент нет", - полагают авторы письма. Конгрессмены ожидают от Белого дома предоставления документов, обосновывающих введение режима чрезвычайной ситуации до 22 февраля.
15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении в США режима чрезвычайной ситуации, так как конгрессмены согласились выделить на возведение стены менее 1,4 млрд долларов, в то время как Трамп изначально требовал 5,7 млрд долларов. Благодаря режиму ЧС президент США рассчитывает изыскать в обход конгресса недостающие государственные средства, необходимые для быстрого строительства пограничного заграждения.
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