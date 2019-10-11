Утром 11 октября в Демократической Республике Конго (ДРК) разбился военно-транспортный самолет Ан-72. На его борту были несколько россиян, подтвердила пресс-атташе посольства России в Конго Наталья Кононова.
Lėktuvas „Antonov 72“
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"Посольство РФ подтверждает, что среди членов экипажа самолета Ан-72 были российские граждане. На данный момент их личности уточняются", - сказала она. Она также сказала, что пока неясно, кем именно являются находившиеся на борту Ан-72 россияне: гражданскими или военными специалистами.

В мае 2019 года Кремль подтвердил, что направит в Конго российских военных. В МИД РФ тогда пояснили, что они будут учить местных ремонтировать военную технику, оставшуюся там со времен СССР.

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Конго также называлось среди африканских стран, где были бизнес-интересы у близкого Путину предпринимателя Евгения Пригожина. По данным Bloomberg, Москва поддерживала в Конго одного из кандидатов на выборах президента и была заинтересована в поставках в Конго оружия и разработке месторождений полезных ископаемых.

Конголезское радио со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации Конго сообщило, что на борту разбившегося самолета были четыре члена экипажа, а также "гражданские лица и военные, в том числе сотрудники администрации президента ДРК Феликса Чисекеди". Среди возможных пассажиров агентство Reuters назвало личного водителя президента, сотрудников его службы безопасности и вспомогательный персонал. Но ни одно из имен пока официально не подтверждено.

"Выживших не было, все тела сгорели дотла", - сообщил советник президента Конго.

Самолет вылетел из города Гома на востоке Конго и направлялся в столицу Киншасу. Диспетчеры потеряли с ним связь через 59 минут после вылета.

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