"Посольство РФ подтверждает, что среди членов экипажа самолета Ан-72 были российские граждане. На данный момент их личности уточняются", - сказала она. Она также сказала, что пока неясно, кем именно являются находившиеся на борту Ан-72 россияне: гражданскими или военными специалистами.
В мае 2019 года Кремль подтвердил, что направит в Конго российских военных. В МИД РФ тогда пояснили, что они будут учить местных ремонтировать военную технику, оставшуюся там со времен СССР.
Конго также называлось среди африканских стран, где были бизнес-интересы у близкого Путину предпринимателя Евгения Пригожина. По данным Bloomberg, Москва поддерживала в Конго одного из кандидатов на выборах президента и была заинтересована в поставках в Конго оружия и разработке месторождений полезных ископаемых.
Конголезское радио со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации Конго сообщило, что на борту разбившегося самолета были четыре члена экипажа, а также "гражданские лица и военные, в том числе сотрудники администрации президента ДРК Феликса Чисекеди". Среди возможных пассажиров агентство Reuters назвало личного водителя президента, сотрудников его службы безопасности и вспомогательный персонал. Но ни одно из имен пока официально не подтверждено.
"Выживших не было, все тела сгорели дотла", - сообщил советник президента Конго.
Самолет вылетел из города Гома на востоке Конго и направлялся в столицу Киншасу. Диспетчеры потеряли с ним связь через 59 минут после вылета.
Франция заблокирует переговоры о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании
В Париже считают недостаточным прогресс Скопье и...
SpaceX надеется начать транспортировку астронавтов на МКС уже в следующем году (1)
Компания SpaceX может отправить американских...
В Конго разбился самолет: на борту были россияне и сотрудники администрации президента Чисекеди (2)
Утром 11 октября в Демократической Республике Конго...
Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в Манчестере (1)
Вооруженный ножом неизвестный напал на посетителей...
Нобелевской премии мира удостоился премьер-министр Эфиопии
Норвежский нобелевский комитет назвал лауреата...
TOP новостей
Белорусы впустили журналистов на Островецкую АЭС, но, услышав вопросы, предложили ехать в Литву (305)
До запланированного запуска первого блока Белорусской...
Ландсбергис: мы хотим угодить тому, кто поставил нам на стол грязные от навоза бoтинки (185)
Первый фактический руководитель независимой Литвы...
Трагедия в Паневежисе: врачи скорой предложили умирающему ехать к врачу самому (30)
Неделю назад скончался 66-летний житель Мажейкяй. Члены...
Предупреждение об опасности: на взморье разыграется ветер, пойдет дождь
В пятницу после обеда клайпедчане получили уведомления...
В суд передано дело торговцев, продавших автомобили за 1,7 млн. евро (5)
В суд передано дело утенских торговцев, которые...