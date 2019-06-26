В компании Instagram опровергли сообщения о незаконной слежке за пользователями соцсети

"Мы не просматриваем ваши сообщения, не прослушиваем вас через микрофон. По многим причинам было бы очень трудно этим заниматься", сказал Моссери. Он, однако, признал, что его заявление сложно принять на веру.

"Я признаю, что вы на самом деле мне не верите", - сказал Моссери в разговоре с ведущим утреннего шоу CBS Гейлом Кингом, который несколько раз спросил главу Instagram о том, каким образом соцсеть умудряется предлагать своим пользователям рекламу продуктов, о которых те накануне говорили по телефону, но никогда не занимались их поиском в Интернете.

Моссери попытался объяснить, почему пользователи Instagram видят в ленте новостей рекламу продуктов или магазинов, которые они обсуждали во время разговоров по телефону.

"Есть две версии, почему это могло произойти. Одна из них – чистая случайность, это не исключается", - заявил Моссери. Его собеседник тут же заметил, что эта "чистая случайность" происходила с некоторыми пользователями неоднократно.

"Второй вариант – вы могли разговаривать о чем-то, потому что это имеет для вас значение, потому что вы недавно сталкивались с этим типом контента... Я думаю, подобные вещи часто происходят незаметно", - добавил глава Instagram.

Интервьюер также спросил Моссери о "глубинных фейках" (deepfakes) – сфабрикованных видеороликах, смонтированных особым образом для искажения смысла высказываний, действий или событий. Зачастую эти видео выглядят очень реалистично, в результате многие зрители не могут отличить друг от друга сфабрикованные и реальные видеозаписи.

Недавно в Instagram было опубликовано видео с участием главы соцсети Facebook Марка Цукерберга. Он признался в том, что в его распоряжении имеется украденная информация пользователей соцсети. Человек, опубликовавший этот "глубинный фейк" признался, что видео было сфабриковано.

Моссери заявил, что в Instagram сейчас разрабатывают критерии, с помощью которых можно будет удалять "глубинные фейки", однако добавил, что соцсеть не станет удалять ролик с Цукербергом.

"Мы не станем удалять это видео просто потому, что там присутствует Марк (Цукерберг), и, так уж случилось, он управляет этим местом (компания Цукерберга купила Instagram в 2012 году – “Голос Америки”)... Это было бы действительно неуместно и безответственно. У нас должны быть определенные принципы, и мы должны раскрыть эти принципы", - заявил глава Instagram.