Первый зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко напомнила команде кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, что менять законодательство может парламент, а не глава государства.
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Так она отреагировала на перечень требований, которые штаб Зеленского выдвинул Петру Порошенко, в частности по первому пункту – обеспечить отмену декларирования доходов и расходов для общественных активистов.

По словам Геращенко, президент давно внес в Верховную Раду проект отмены е-декларирования для активистов, но его не поддержали нынешние сторонники Зеленского.

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"Напомню Зе-команде (так как Зе кандидат на концертах) - изменения в законы принимает ВР, а не президент. Президент Порошенко еще полтора года назад внес в парламент как неотложный законопроект об отмене е-декларирования для активистов. Альтернативный, кстати, тогда внесла Ю.Тимошенко. Рада эти голосования успешно провалила", - пишет Геращенко в Facebook.

"Члены партии "укроп", которые поддерживают Зе, в т ч кандидат в президенты Шевченко, который уже заявил, что молится за победу кандидата зе- не голосовали ни за один! Такое вот зе... ", – отметила вице-спикер.

По словам Геращенко, такая же ситуация и по голосованию в первом чтении законопроекта о выборах в парламент.

"Начните с себя и призовите своих депутатов - фанов и критиков П голосовать ЗА, а не зе", - написала также она.

Геращенко также отметила, что стремится увидеть дебаты кандидатов в президенты перед вторым туром.

3 апреля команда кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского объявила список требований к действующему главе государства и кандидату в президенты Петру Порошенко, которые он должен выполнить до истечения срока своих президентских полномочий.

31 марта состоялся первый тур президентских выборов. По результатам подсчета 99,96% протоколов, за Владимира Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, а за Петра Порошенко - 15,95%.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко отреагировал на результаты голосования и обратился к молодым людям со словами, что услышал их и попросил теперь услышать его.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов, принять участие в дебатах. Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.

Украинская правда
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