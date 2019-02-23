В Колумбии снесли огромный дом наркобарона Пабло Эскобара

В 11:53 по местному времени (19:53 по Москве) был произведен контролируемый взрыв, разрушивший восьмиэтажное здание. На месте жилища наркобарона обещали воздвигнуть мемориальный комплекс в память о жертвах наркомафии. Здание располагалось в фешенебельном районе Эль-Побладо на востоке Медельина. Эскобар покинул этот дом в 1988 году после неудачной попытки покушения на него.
В сентябре прошлого года власти города закрыли посвященный Эскобару дом-музей. В нем посетители могли ознакомиться со множеством фотографий, а также коллекцией личных вещей наркобарона. Управлял музеем старший брат и бывший сообщник преступника Роберто Эскобар Гавирия.
Пабло Эскобар вошел в историю как один из самых жестоких преступников XX века. Из-за большого числа книг, популярного сериала Narcos производства Netflix и туров по связанным с Эскобаром местам в Медельине некоторые жители города обеспокоены тем, что жизнь наркобарона героизируется и превращается в легенду. Группы туристов ежедневно посещали "Монако".
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что трехтонные бегемоты, которых Эскобар развлечения ради много лет назад завел в своем поместье, бесконтрольно размножаются и разбрелись по обширной территории. Экологи считают, что животные опасны для природы и местного населения. За прошедшие годы их число возросло, по самым скромным подсчетам, с четырех особей до 50 представителей этого вида африканской фауны.
В зоопарке Эскобара помимо бегемотов содержались сотни экзотических животных, таких как носороги, слоны и жирафы.
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