Китайские граждане приезжают в Россию, в том числе на Дальний Восток, вовсе не с целью "оккупации" территории РФ, заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.
© DELFI / Domantas Pipas

"Надо избавиться от старого менталитета "холодной войны", что вроде бы много китайцев ездят, они хотят только оккупировать Россию, — цитирует "Интерфакс" его высказывания на брифинге для российских журналистов. — Это абсурд. Нет такого понятия. Сегодня нам очень трудно представить себе такое. Особенно Дальний Восток — они ездят, чтобы учиться и работать. Потом они возвращаются домой".

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Дипломат добавил, что у Китая достаточно собственного пространства для существования своего народа.

Массовая миграция китайцев на Дальний Восток продолжается уже около четверти века. По данным независимых экспертов, еще к 2014 году около 100 тысяч китайцев переехали в Россию навсегда, не говоря о трудовых мигрантах. В этой связи некоторые эксперты и депутаты Госдумы предупреждали, что Пекин может повторить "крымский сценарий" в России из-за засилья китайцев на Дальнем Востоке.

Широкий общественный резонанс и недовольство населения Забайкальского края вызвало решение властей региона о передаче земель в аренду китайским инвесторам. По мнению жителей Забайкалья, на российских землях должны работать граждане РФ. Между тем чиновники уверяли, что совместные российско-китайские проекты принесут пользу Забайкалью.

Во властных структурах неоднократно заявляли, что никакой угрозы в притоке мигрантов из Китая в Россию не видят, уверяя, в частности, что граждане КНР "довольно законопослушные" и "великолепные специалисты", которые "хорошо управляются своими бригадирами, своей диаспорой".

Сотрудничество Москвы и Пекина интенсифицировалось после визита президента Владимира Путина в Китай в мае 2014 года, в ходе которого был подписан 30-летний контракт на поставку газа из РФ в Китай на 400 миллиардов долларов. Путин в ходе этого визита заявлял, что Россия заинтересована в участии китайского бизнеса в развитии Дальнего Востока.

В июне 2017 года полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе вице-премьер Юрий Трутнев заявлял об отсутствии угрозы китайской экспансии на Дальнем Востоке, "угрожающей интересам России". При этом он отмечал, что Китай находится на первом месте в регионе по объему иностранных инвестиций.

NEWSru.com
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