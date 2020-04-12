В КНДР решили ужесточить меры по борьбе с пандемией

Руководство КНДР одобрило резолюцию, которая предусматривает более строгие "национальные меры по защите жизни и безопасности" северокорейского населения в условиях распространения коронавируса. Соответствующее постановление принято в субботу, 11 апреля, на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына. О сессии сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Катастрофа для всего человечества"

Политбюро призвало последовательно принимать "строгие национальные контрмеры для всемерного предотвращения проникновения вируса в условиях экспансии заболевания в мире". Пандемия коронавируса - это "катастрофа, которая угрожает всему человечеству, независимо от границ и континентов", подчеркивалось в сообщении ЦТАК.

В ходе встречи были высказаны опасения, что "за короткое время устранение коронавирусной инфекции стало невозможным" и она будет распространяться - "независимо от границ и континентов". Подобное развитие событий может создать препятствия для "борьбы и прогресса" северокорейского народа, указывалось в публикации агентства.

"Наша страна с самого начала приняла строгие чрезвычайные противоэпидемические меры высшего уровня и наладила тщательно организованные последовательные и обязательные защитные мероприятия в масштабе всей страны. Это позволило поддерживать стабильную противоэпидемическую обстановку", - утверждалось далее в материале.

По сообщению ЦТАК, на заседании Политбюро высокопоставленные представители ТПК призвали к масштабным тестированиям для выявления коронавирусной инфекции. Ежедневная газета "Нодон синмун" обнародовала фотографию, на которой видно, что члены руководства Политбюро сидят рядом друг с другом, причем ни один из них не был в маске.

Есть ли инфицированные коронавирусом в КНДР?

По сути, это - первый раз, когда информация об обсуждении руководством Северной Кореи ситуации с распространением вируса нового типа получила столь широкое освещение в СМИ.

Ранее государственные средства массовой информации отрицали наличие заражения у кого-либо из северокорейских граждан. Как отмечает агентство AFP, в официальных сообщениях, которые были обнародованы 12 апреля, речь об этом больше не шла.

Между тем, как отмечает южнокорейское агентство Yonhap, тот факт, что заседание состоялось в субботу, 11 апреля, подразумевает, что сессия Верховного народного собрания КНДР, которая должна была пройти в пятницу, 10 апреля, была перенесена по неизвестным причинам.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 2 апреля в Северной Корее на наличие вируса нового типа было проверено 709 человек, включая 11 иностранцев. Между тем уже более 24 800 человек разрешено было покинуть карантин.

Ранее, 13 марта, власти КНДР сообщили ВОЗ, что в стране не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. В соседнем Китае на том момент было 80 000 инфицированных, а в Южной Корее - 8 000.

В КНДР был введен полный запрет на въезд и выезд - железнодорожное, автомобильное и авиасообщение с внешним миром приостановлено. Школы и университеты были закрыты. Все иностранцы, находящиеся в стране, оказались в 30-дневном карантине. Ограничения коснулись и сотрудников дипломатических миссий и, судя по некоторым сообщениям, даже северокорейских военных.

Южнокорейская новостная интернет-газета Daily NK 9 марта сообщила, что от симптомов, которые могут быть характерны для COVID-19, умерли 180 северокорейских солдат. А в военных госпиталях применяли метанол для дезинфекции помещений.