В КНДР назвали даты публичного закрытия ядерного полигона

Как отмечается в сообщении, дата церемонии будет зависеть от погодных условий. В МИДе заявили, что по плану будут разрушены взрывом все подземные туннели полигона, все его входы — заблокированы, а все наблюдательные пункты, исследовательские институты и охранные подразделение — перенесены на поверхность. Также будут остановлены все исследования, снята охрана полигона, а его территория закрыта.
В МИД КНДР отметили, что всем международным журналистам будет предоставлен чартерный рейс, который доставит их из китайской столицы Пекина в города Вонсан в Северной Корее. Кроме того, будут предприняты другие шаги для открытия международного воздушного пространства, отметили в ведомстве. Для зарубежных журналистов в Вонсане планируется создать специальные условия и организовать пресс-центр. Из этого же города запустят специальный поезд, который пойдет до ядерного полигона, находящегося в гористой местности.
"КНДР будет и в будущем выступать за тесные контакты и диалог с соседними странами и международным сообществом, чтобы обеспечить стабильность и мир на Корейском полуострове и на всем земной шаре", — говорится в заявлении северокорейского МИДа.
О закрытии ядерного полигона заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в конце апреля. Также он сказал, что КНДР перестанет проводить ракетные и ядерные испытания.
В этом же месяце, 27 апреля, северокорейский лидер встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на демаркационной линии в пограничной зоне Пханмунджом.
По итогам встречи главы двух государства подписали так называемую Пханмунджомскую декларацию. В документе говорится, что Сеул и Пхеньян продолжит процесс денуклеаризации Корейского полуострова и заключат между собой мирный договор до конца 2018 года.
ВС Латвии и Германии проведут наблюдательные учебные полеты над Латвией
С 14 по 18 мая вооруженные силы Латвии и Германии...
Террористы атаковали христианские церкви в Индонезии, есть погибшие (2)
В Индонезии в результате серии терактов, за которыми, по...
Израиль объяснил уничтожение комплекса "Панцирь-С1" в Сирии (49)
Удар по сирийскому зенитно-ракетному комплексу (ЗРК)...
В КНДР назвали даты публичного закрытия ядерного полигона
Министерство иностранных дел Северной Кореи сообщило,...
Нападавший в Париже оказался выходцем из Чечни (155)
Неизвестный напал с ножом на людей в центре Парижа. По...
TOP новостей
Раскол ЕС - геополитическая цель Кремля: литовские консерваторы верят в Европу (97)
В субботу члены Союза Отечество - Христианские...
Борьба за здоровое общество: одобрен план противодействия вредным привычкам (60)
Кабинет министров Литвы одобрил подготовленный...
Представительница Литвы на "Евровидении" вернулась на родину (2)
Ева Засимаускайте, которая заняла 12-е место на песенном...
В воскресенье в Вильнюсе можно было увидеть советских милиционеров (3)
13 мая жители столичного района Фабийонишкес могли...
Погода: до перемен остался еще один жаркий день
В воскресенье погода будет похожей на вчерашнюю. Хотя...