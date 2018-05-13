В КНДР назвали даты публичного закрытия ядерного полигона

Как отмечается в сообщении, дата церемонии будет зависеть от погодных условий. В МИДе заявили, что по плану будут разрушены взрывом все подземные туннели полигона, все его входы — заблокированы, а все наблюдательные пункты, исследовательские институты и охранные подразделение — перенесены на поверхность. Также будут остановлены все исследования, снята охрана полигона, а его территория закрыта.

В МИД КНДР отметили, что всем международным журналистам будет предоставлен чартерный рейс, который доставит их из китайской столицы Пекина в города Вонсан в Северной Корее. Кроме того, будут предприняты другие шаги для открытия международного воздушного пространства, отметили в ведомстве. Для зарубежных журналистов в Вонсане планируется создать специальные условия и организовать пресс-центр. Из этого же города запустят специальный поезд, который пойдет до ядерного полигона, находящегося в гористой местности.

"КНДР будет и в будущем выступать за тесные контакты и диалог с соседними странами и международным сообществом, чтобы обеспечить стабильность и мир на Корейском полуострове и на всем земной шаре", — говорится в заявлении северокорейского МИДа.

О закрытии ядерного полигона заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в конце апреля. Также он сказал, что КНДР перестанет проводить ракетные и ядерные испытания.

В этом же месяце, 27 апреля, северокорейский лидер встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на демаркационной линии в пограничной зоне Пханмунджом.

По итогам встречи главы двух государства подписали так называемую Пханмунджомскую декларацию. В документе говорится, что Сеул​ и Пхеньян продолжит процесс денуклеаризации Корейского полуострова и заключат между собой мирный договор до конца 2018 года.