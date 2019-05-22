В ночных клубах и барах Риги появился новый вид наркотиков, который преступники подмешивают в напитки своим жертвам. После этого пострадавшие не помнят, что с ними произошло. Возможно, злоумышленники пользуются этим, чтобы сексуально использовать своих жертв. Также эти действия могут снимать и на видео, пишет rus.delfi.lv.
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По словам начальника управления криминальной полиции Рижского регионального управления полиции Андрея Созинова, в Риге уже зафиксировано два подобных случая. Обе жертвы очнулись в отелях, ничего не помня. Полиция ведет расследование обоих ЧП. Информация об аналогичных случаях поступает в распоряжение латвийской полиции и от коллег из соседних стран.

Созинов предупредил, чтобы девушки и женщины соблюдали осторожность в барах и клубах, стараясь не упускать из вида свой бокал, а также не принимать предложения выпить от сомнительных личностей. Он также отметил, что работники проверенных в ходе расследования заведений вне подозрений. Кроме того, глава региональной криминальной полиции призвал всех, кто мог пострадать в результате подобных ЧП, обращаться в правоохранительные органы.

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