В клубах и барах Риги в напитки подмешивают наркотики: жертвы ничего не помнят

По словам начальника управления криминальной полиции Рижского регионального управления полиции Андрея Созинова, в Риге уже зафиксировано два подобных случая. Обе жертвы очнулись в отелях, ничего не помня. Полиция ведет расследование обоих ЧП. Информация об аналогичных случаях поступает в распоряжение латвийской полиции и от коллег из соседних стран.

Созинов предупредил, чтобы девушки и женщины соблюдали осторожность в барах и клубах, стараясь не упускать из вида свой бокал, а также не принимать предложения выпить от сомнительных личностей. Он также отметил, что работники проверенных в ходе расследования заведений вне подозрений. Кроме того, глава региональной криминальной полиции призвал всех, кто мог пострадать в результате подобных ЧП, обращаться в правоохранительные органы.