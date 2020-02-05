В Китае за сутки коронавирусом заразились около 4000 человек

Число пациентов в Китае, скончавшихся от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа достигло 490 человек. Такие данные власти страны предоставили во вторник, 4 февраля. При этом за день было выявлено 3887 новых случаев заражения.

Число заболевших, по официальным данным, выросло до 24324 человек. В провинции Хубэй, откуда началось распространение вируса, от осложнений, вызванных инфекцией, за сутки скончались 65 пациентов. В настоящее время вирус распространился из Китая, по меньшей мере, в двадцать четыре другие страны. За пределами материковой части страны смерть была зарегистрирована в Гонконге, а также на Филиппинах.

Случаи коронавируса на круизном лайнере в Японии

Тем временем в Японии выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Он был обнаружен у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess ("Бриллиантовая принцесса"), на борту которого находятся 3700 человек. 3 февраля судно с пассажирами поместили на карантин в японском порту Йокогамы. Первым его пассажиром, у которого был обнаружен коронавирус, стал 80-летний мужчина, уже сошедший с борта корабля в Гонконге. Заболевших доставят в больницу в префектуре Канагава. Круизный лайнер пробудет на карантине около 14 дней.