В Китае выявлено свыше 3 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки еще 73 человека в Китае скончались от легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV. Такие данные Национальная комиссия здравоохранения КНР предоставила утром в четверг, 6 февраля. Таким образом, жертвами опасной инфекции в материковом Китае стали уже 563 человека.
Кроме того, за день выявлено 3694 новых случая заражения, 2987 из них - в провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса. Число заболевших во всей стране, по официальным данным, выросло до 28 018 человек.
Билл Гейтс выделил 100 млн долларов на борьбу с коронавирусом
Между тем Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделяет дополнительные средства на борьбу с новым вирусом. В частности, до 20 млн долларов США будет направлено на мероприятия по выявлению заболевших, а также уход за пациентами с выявленным заболеванием и их изоляцию. Еще до 20 млн на аналогичные цели предназначены отдельно странам Африки и Южной Азии. Наконец, до 60 млн пойдут на разработку и исследование методов лечения и вакцин.
We’re committing up to $100 million for the global response to the 2019 novel coronavirus outbreak.
Full details: https://t.co/nHLVkeqbXH pic.twitter.com/2jBOCqS9gf— Gates Foundation (@gatesfoundation) February 5, 2020
Десятки миллионов человек в Китае - под фактическим карантином
Первые массовые случаи заражения новым коронавирусом были зафиксированы в конце декабря 2019 года. Его появление связывают с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань в провинции Хубэй. Власти КНР ограничили транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин более 50 млн человек. С начала вспышки вирус распространился более чем в 20 стран на 3 континентах.
Эвакуированные из Китая россияне - в карантине в Тюменской области
За пределами Китая выявлено более 200 случаев заражения, в том числе в России и Германии. Ряд стран начали эвакуировать своих граждан из Китая. Так, более 100 россиян были вывезены из Уханя самолетами Минобороны России и помещены в двухнедельный карантин в реабилитационном центре в Тюменской области.
Власти борются с распространением заболевания. В частности, в Японии круизный лайнер Diamond Princess был помещен на карантин из-за коронавируса. Заражение выявлено у 20 человек из примерно 3700, находящихся на борту судна. А в аэропорту столицы Австрии Вены с 6 февраля будут измерять температуру у пассажиров, прибывающих в Австрию прямыми рейсами из Пекина.
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