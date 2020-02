В Китае выявлено свыше 3 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки еще 73 человека в Китае скончались от легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV. Такие данные Национальная комиссия здравоохранения КНР предоставила утром в четверг, 6 февраля. Таким образом, жертвами опасной инфекции в материковом Китае стали уже 563 человека.

Кроме того, за день выявлено 3694 новых случая заражения, 2987 из них - в провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса. Число заболевших во всей стране, по официальным данным, выросло до 28 018 человек.

Билл Гейтс выделил 100 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Между тем Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделяет дополнительные средства на борьбу с новым вирусом. В частности, до 20 млн долларов США будет направлено на мероприятия по выявлению заболевших, а также уход за пациентами с выявленным заболеванием и их изоляцию. Еще до 20 млн на аналогичные цели предназначены отдельно странам Африки и Южной Азии. Наконец, до 60 млн пойдут на разработку и исследование методов лечения и вакцин.

