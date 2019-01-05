В Китае впервые за 60 лет, со времен Великого голода, сокращается население

В 2016 году рождаемость выросла до 17,86 млн с 16,55 млн в 2015 году после разрешения семьям иметь двух детей, но ускорение было недолгим, так как в 2017 году цифры упали до 17,23 млн, пишет South China Morning Post со ссылкой на доклад экономиста Пекинского университета Су Цзяня и демографа Висконсинского университета И Фусяня.
"2018 год запомнится как исторический поворотный момент для китайского населения", - полагают ученые. "Китайское население начало сокращаться, старение общества ускорилось, а экономическая жизнеспособность страны ослабла", - констатируют они.
В некоторых провинциях социологи зафиксировали снижение рождаемости в течение 11 месяцев 2018 года в среднем на 20%. Если такой процент распространится на всю страну, то это будет иметь негативные последствия для ее экономического и социального развития. "Резкое падение рождаемости, вероятно, является началом долгой новой эры, в течение которой население будет сокращаться", - заявил экономист Хуа Чанчунь.
По его словам, при снижении рождаемости уменьшается число людей в возрастной группе от 20 до 50 лет, численность пожилого населения растет, что влияет на экономику.
Число родившихся в стране в прошлом году детей упало на 2,5 миллиона по сравнению с позапрошлым годом. За всю новейшую историю Китая (с 1949 года) это один из худших показателей, меньше 15 миллионов человек родилось только во время Великого голода и стихийных бедствий в 1960 и 1961 годах, отмечает РИА "Новости". Великим китайским голодом называют период с 1959 по 1961 годы, когда от массового голода в Китае, только по правительственным данным, погибло около 15 млн человек. Неофициальные источники насчитывают до 36 млн погибших и более. В Китае эту трагедию также часто именуют "Тремя годами стихийных бедствий" или "Тремя горькими годами". К ней привели снижение урожайности вследствие неверных действий властей в рамках "политики большого скачка", природные бедствия, социальное давление.
Население Китая в 2018 году сократилось на 1,27 миллиона человек.
Тенденция к снижению рождаемости может стать необратимой, так как женщин детородного возраста в Китае намного меньше, чем мужчин, а многие семьи не решаются заводить детей из-за высокой стоимости медицинской помощи и образования.
Китай был государством с самой высокой численностью населения на протяжении многих десятилетий. В 1970-х годах власти приняли закон "одна семья - один ребенок", запрещающий иметь двоих и более детей. За рождение второго ребенка на семью налагались огромные штрафы. В январе 2016 года закон отменили, заменив его разрешением иметь двоих детей.
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