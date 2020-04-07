В Китае впервые с начала года не зарегистрировано новых смертей от коронавируса за сутки

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 81 740 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался", - говорится в сообщении.

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 983 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеют 698 человек, 21 находится в тяжелом состоянии, 285 человек выздоровели.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки их было выявлено 30, из них 9 - ввозные. Сообщается, что за минувшие сутки из карантина выпущены 42 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под медицинским наблюдением остаются еще 1033 зараженных, у которых нет симптомов. При этом за минувшие сутки два случая были переквалифицированы из бессимптомных в подтвержденные.

Заболевание COVID-19, вызванное новым коронавирусом SARS-CoV-2, начало распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. Инфекция быстро приняла характер эпидемии и вышла за пределы страны.

Ужесточение цензуры и попытки помешать распространению информации о коронавирусе начались фактически еще до начала эпидемии. Одним из тех, кто первым забил тревогу, был врач Ли Вэньлян, который известил коллег о новом вирусе. Вскоре после этого Ли вызвали в полицию и потребовали прекратить сеять панику и публично извиниться. Чуть позже доктор сам заразился коронавирусом и скончался 7 февраля.

На фоне такой политики китайских властей споры о числе жертв коронавируса в КНР продолжаются до сих пор. Так, США обвинили Китай в занижении числа жертв. А новые случаи "привезенного" заболевания были отмечены в том числе у китайцев, побывавших в России.