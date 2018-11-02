Автобус вылетел с моста, высота которого — 50 метров. Инцидент произошел еще в воскресенье. Как сообщается, погибли 13 человек, еще двое пропали без вести.

Поначалу сообщалось, что водитель транспортного средства резко повернул, чтобы избежать столкновения с ехавшим навстречу автомобилем, но сейчас, после появления видеокадров с камеры наблюдения, стала понятна истинная причина трагедии.

На видео пассажирка бьет водителя, и он тоже отвечает ей ударом. Затем автобус, не снижая скорости, выезжает на встречную полосу и пробивает ограждение моста, после чего запись обрывается.

Местная полиция заявила, что эта потасовка и стала причиной аварии, сообщает газета "Жэньминь жибао".

На записи также слышно, как кричат пассажиры автобуса, сообщают китайские СМИ.

Полиция сообщила, что зачинщица драки — 48-летняя женщина по фамилии Лю — устроила скандал, потому что водитель не остановил автобус на ее остановке.

Согласно полицейскому отчету, она ударила водителя мобильным телефоном после того, как он отказался остановиться и открыть двери, чтобы она мога выйти из автобуса.

Свидетели рассказали, что автобус резко свернул влево на встречную сторону движения и, пробив ограждение, упал в реку.

Сразу после инцидента началась масштабная спасательная операция с участием водолазов, десятков спасательных катеров и подъемных кранов. Однако, как сообщается, выжить не удалось никому.

Обломки автобуса подняли с глубины 71 м лишь в среду вечером. Тела нескольких пассажиров извлекли из реки водолазы.

Авария потрясла общественность Китая. Мост в Чунцине считался очень надежным и безопасным.

В соцсетях винят в аварии вспылившую женщину, но раскритиковали и непрофессионализм водителя, поддавшегося на провокацию.

Пользователь Webo под ником Wanten888 написал: "Если мы видим, что пассажир пререкается с водителем, нельзя просто оставаться безучастным!"

Другой пользователь написал, что его ужаснули крики напуганных пассажиров, а пользователь с ником Liza написала, что нужно ввести закон, который запретит пассажирам отвлекать водителей автобусов.