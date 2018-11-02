В китайском городе Чунцин из-за драки пассажирки с водителем в реку Янцзы упал автобус, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек, пишет BBC.
Autobuso vairuotojui įsivėlus į konfliktą su keleive šis nulėkė nuo tilti, žuvo 13 žmonių
© AP / Scanpix

Автобус вылетел с моста, высота которого — 50 метров. Инцидент произошел еще в воскресенье. Как сообщается, погибли 13 человек, еще двое пропали без вести.

Поначалу сообщалось, что водитель транспортного средства резко повернул, чтобы избежать столкновения с ехавшим навстречу автомобилем, но сейчас, после появления видеокадров с камеры наблюдения, стала понятна истинная причина трагедии.

На видео пассажирка бьет водителя, и он тоже отвечает ей ударом. Затем автобус, не снижая скорости, выезжает на встречную полосу и пробивает ограждение моста, после чего запись обрывается.

Статьи по теме:
На фоне беспокойства из-за торговых войн Трампа президент Литвы едет в Китай  (38)
Трамп собирается заключить торговую сделку с Китаем  (2)

Местная полиция заявила, что эта потасовка и стала причиной аварии, сообщает газета "Жэньминь жибао".

На записи также слышно, как кричат пассажиры автобуса, сообщают китайские СМИ.

Полиция сообщила, что зачинщица драки — 48-летняя женщина по фамилии Лю — устроила скандал, потому что водитель не остановил автобус на ее остановке.

Согласно полицейскому отчету, она ударила водителя мобильным телефоном после того, как он отказался остановиться и открыть двери, чтобы она мога выйти из автобуса.

Свидетели рассказали, что автобус резко свернул влево на встречную сторону движения и, пробив ограждение, упал в реку.

Сразу после инцидента началась масштабная спасательная операция с участием водолазов, десятков спасательных катеров и подъемных кранов. Однако, как сообщается, выжить не удалось никому.

Обломки автобуса подняли с глубины 71 м лишь в среду вечером. Тела нескольких пассажиров извлекли из реки водолазы.

Авария потрясла общественность Китая. Мост в Чунцине считался очень надежным и безопасным.

В соцсетях винят в аварии вспылившую женщину, но раскритиковали и непрофессионализм водителя, поддавшегося на провокацию.

Пользователь Webo под ником Wanten888 написал: "Если мы видим, что пассажир пререкается с водителем, нельзя просто оставаться безучастным!"

Другой пользователь написал, что его ужаснули крики напуганных пассажиров, а пользователь с ником Liza написала, что нужно ввести закон, который запретит пассажирам отвлекать водителей автобусов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В КНР объяснили, зачем китайцы массово едут в Россию: "это не оккупация" (12)

Китайские граждане приезжают в Россию, в том числе на...

В мире

Японский остров у побережья Хоккайдо в районе Курил скрылся под водой (1)

Япония обнаружила, что ее территориальные воды около...

Американец устроил стрельбу на занятии по йоге: погибли две женщины, пять человек ранены

Два человека погибли, пятеро получили ранения в...

Эрдоган: Хашогги заказали на самом "высоком уровне"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что...

Выборы в Грузии: почему депутаты говорят об угрозе гражданской войны

Грузия готовится ко второму туру последних прямых...

Киев и Константинополь подписали соглашение о сотрудничестве (5)

Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский...

TOP новостей

На первичных выборах консерваторов в столице – очереди у кабинок для голосования (41)

Утром в субботу на первичных выборах кандидата в...

Анна и Михаил Анна Каминскене Михаил Каминскас Анна и Михаил

Внуки и правнуки литовских ссыльных: как их принимает историческая родина? (216)

Тяжело ли внукам и правнукам ссыльных, прибывшим из...

Два месяца в году женщины работают бесплатно (4)

В странах Европейского союза женщины с субботы до конца...

В следующем году кандидаты на выборах смогут шире распахнуть кошельки (2)

Кандидаты на выборах президента Литвы, в Европарламент...

Валдас Адамкус празднует 92-й день рождения: более половины жизненного пути – рука об руку с женой Алмой (30)

Бывшему президенту Литвы Валдасу Адамкусу 3 ноября...