Автобус вылетел с моста, высота которого — 50 метров. Инцидент произошел еще в воскресенье. Как сообщается, погибли 13 человек, еще двое пропали без вести.
Поначалу сообщалось, что водитель транспортного средства резко повернул, чтобы избежать столкновения с ехавшим навстречу автомобилем, но сейчас, после появления видеокадров с камеры наблюдения, стала понятна истинная причина трагедии.
На видео пассажирка бьет водителя, и он тоже отвечает ей ударом. Затем автобус, не снижая скорости, выезжает на встречную полосу и пробивает ограждение моста, после чего запись обрывается.
Местная полиция заявила, что эта потасовка и стала причиной аварии, сообщает газета "Жэньминь жибао".
На записи также слышно, как кричат пассажиры автобуса, сообщают китайские СМИ.
Полиция сообщила, что зачинщица драки — 48-летняя женщина по фамилии Лю — устроила скандал, потому что водитель не остановил автобус на ее остановке.
Согласно полицейскому отчету, она ударила водителя мобильным телефоном после того, как он отказался остановиться и открыть двери, чтобы она мога выйти из автобуса.
Свидетели рассказали, что автобус резко свернул влево на встречную сторону движения и, пробив ограждение, упал в реку.
Сразу после инцидента началась масштабная спасательная операция с участием водолазов, десятков спасательных катеров и подъемных кранов. Однако, как сообщается, выжить не удалось никому.
Обломки автобуса подняли с глубины 71 м лишь в среду вечером. Тела нескольких пассажиров извлекли из реки водолазы.
Авария потрясла общественность Китая. Мост в Чунцине считался очень надежным и безопасным.
В соцсетях винят в аварии вспылившую женщину, но раскритиковали и непрофессионализм водителя, поддавшегося на провокацию.
Пользователь Webo под ником Wanten888 написал: "Если мы видим, что пассажир пререкается с водителем, нельзя просто оставаться безучастным!"
Другой пользователь написал, что его ужаснули крики напуганных пассажиров, а пользователь с ником Liza написала, что нужно ввести закон, который запретит пассажирам отвлекать водителей автобусов.
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