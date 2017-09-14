В Китае умерла самая старая панда в мире

37 лет для панды соответствует возрасту примерно в 100 лет для человека.
Большая панда считается символом Китая и находится под охраной государства.
В результате многолетним усилиям властей этот вид млекопитающих больше не находится под угрозой исчезновения.
Свое имя панда получила от названия долины, где ее подобрали в возрасте четырех лет и доставили в центр охраны панд, где Басы и жила до конца жизни.
Китайское государственное телевидение вело прямую трансляцию церемонии прощания с пандой прямо из центра.
"С тяжелым сердцем мы официально объявляем, что сегодня, в 8:50 утра, умерла панда Басы в возрасте 37 лет ", - заявил представитель научно-исследовательского центра больших панд в Фучжоу.
Он добавил, что панда стала прообразом талисмана первых Азиатских игр 1990 года.
"Она была ангелом дружбы в стране и за ее пределами", - заметил чиновник.
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