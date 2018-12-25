В Китае угнали автобус и направили его в толпу. Погибли пять человек, более 20 ранены

#BREAKING: A bus ran into pedestrians after being hijacked by a man with a knife on Tuesday in Longyan, Southeast China’s Fujian Province. Five people died, including a police officer, and 21 others injured. The suspect was seized by police and the incident is under investigation pic.twitter.com/OQI3vN0kzs— Global Times (@globaltimesnews) December 25, 2018
В результате погибли по меньшей мере пять человек, еще 21 человек получил ранения. По информации китайской телекомпании CGTN, один из погибших полицейский.
福建龙岩公交被劫持撞人事件。（7）转 pic.twitter.com/ntyh6buUvq— 曾宁 (@pZO5xK2Su74DiBW) December 25, 2018
CGTN и англоязычная китайская газета Global Times пишут, что преступник был вооружен ножом. По данным издания, он задержан. В твиттере опубликовано видео, на котором, как утверждается, снят процесс задержания.
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