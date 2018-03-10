В Пекине проходит тестирование нового сверхдлинного пассажирского поезда Fuxing (перевод: "Омоложение"), который будет состоять из шестнадцати вагонов. Об этом в субботу, 10 марта, сообщил производитель составов. Длина поезда составит около 415 метров, что вдвое превышает показатели нынешних железнодорожных составов. Экспресс сможет перевозить более 1100 пассажиров. Его расчетная скорость составляет 350 километров в час.
Новый поезд получит разрешение на проектирование и изготовление только после прохождения всех тестов. Испытания, которые проводят независимые эксперты, включают 28 проверок. Производители отмечают, что Fuxing полностью спроектирован и изготовлен в Китае.
В настоящее время страна имеет самую длинную в мире высокоскоростную железнодорожную сеть, около трети которой рассчитана на скорость 350 километров в час.
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