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Офтальмолог Ли Вэньлян сообщил об опасности нового вируса еще до начала эпидемии, а через несколько недель заразился сам. Медики в Ухане боролись за его жизнь, но не смогли спасти врача.
В Китае скончался врач, предупреждавший о вспышке коронавируса
© Sputnik / Scanpix

Офтальмолог Ли Вэньлян, который предупреждал об опасности коронавируса нового типа еще до начала эпидемии, скончался в центральной больнице китайского города Ухань в провинции Хубэй.

Первой о смерти Ли Вэньляна сообщила англоязычная китайская газета Global Times, но вскоре опровергла собственное сообщение и удалила твит с этой новостью. Однако позже информация о его смерти появилась на страничке медучреждения в китайском сервисе микроблогов Weibo в четверг, 6 февраля. "Мы глубоко скорбим о случившемся", - подчеркнули коллеги.

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Полиция запретила Ли "распространять ложную информацию"

По сведениям медиакомпании CNN, 34-летний офтальмолог в конце декабря 2019 года обратил внимание на то, что в его больнице в Ухане были помещены под карантин семь человек с заболеванием, похожим на атипичную пневмонию. Все они заразились на местном рынке, где, помимо прочего, продавались морепродукты.

Ли Вэньлян рассказал своим друзьям о первых случаях заболевания, чтобы предупредить их. Скриншот его сообщения в мессенджере WeChat быстро разошелся по соцсети. Вскоре офтальмолога вызвали в полицию и запретили "распространять ложную информацию".

12 января Ли был госпитализирован, а 1 февраля у него обнаружили коронавирус. Врач публиковал сообщения о своем состоянии в соцсети Weibo.

Десятки миллионов человек в Китае - под карантином

С начала вспышки вирус 2019-nCoV распространился более чем в 20 стран на 3 континентах. По состоянию на 6 февраля только в Китае заражение выявлено более чем у 28 тысяч человек, а число скончавшихся превысило 560 человек. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин более 50 млн человек. За пределами КНР зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом. Ряд стран начали вывозить своих граждан из Китая.

Deutsche Welle
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