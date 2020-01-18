Среди них пятеро пребывают в тяжелом состоянии, еще 15 пациентов уже выписаны из медучреждений. Состояние находящихся на стационарном лечении оценивается как стабильное.
Из-за контактов с заболевшими медики изолировали в общей сложности 763 человека: из них большая часть уже выписана, но в карантине по-прежнему находятся еще 98 человек. По-прежнему зафиксировано только два летальных исхода.
31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ призвала страны региона вести тщательный эпидемиологический мониторинг в связи со вспышкой новой пневмонии.
В Таиланде и Японии было зафиксировано по одному подтвержденному случаю заражения человека коронавирусом 2019-nCoV. В Сингапуре общее число госпитализированных с подозрением на пневмонию нового типа достигло пяти человек, однако их диагноз пока не подтвержден.
Путин пообещал ветеранам невиданную выплату к 75-летию Победы (6)
Президент РФ Владимир Путин пообещал к 75-летию Победы в...
Польский МИД обвинил Красную Армию и НКВД в разграблении культурных ценностей (217)
Министерство иностранных дел Польши заявило об...
Трампа по делу об импичменте в Сенате будут защищать обвинители Клинтона (1)
Юристы Кеннет Старр и Роберт Рэй, бывшие специальными...
В Китае растет число зарегистрированных случаев пневмонии нового типа (1)
Китайские медики зафиксировали в городе Ухань на...
Зеленский не принял отставку премьер-министра Гончарука (5)
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с...
TOP новостей
Литва неспособна сосчитать своих детей: девочек находят в публичных домах, детей продают и родители (76)
По данным Министерства внутренних дел (МВД) Литвы ,...
Работодатели в Литве хвалят работников-иммигрантов: они трудолюбивы и мотивированы (68)
Говорят, что свято место пусто не бывает. Компании,...
Президент Литвы: мы допустили ошибку в экономике (149)
Литовской экономике слишком долго позволяли...
Женщина заказала продукты из электронного магазина, получив их, пришла в ужас (44)
"Я не из тех, кто после получения каждой услуги выясняет...
Грядущей ночью на озере Бальсис пройдет ночное купание (2)
В ночь на 19 января на озере Бальсис (Зеленые озера)...