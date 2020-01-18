Китайские медики зафиксировали в городе Ухань на востоке страны четыре новых случая заражения человека пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, передает ТАСС. Общее число инфицированных возросло до 45 человек, сообщил в ночь на субботу муниципальный комитет по здравоохранению.
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Среди них пятеро пребывают в тяжелом состоянии, еще 15 пациентов уже выписаны из медучреждений. Состояние находящихся на стационарном лечении оценивается как стабильное.

Из-за контактов с заболевшими медики изолировали в общей сложности 763 человека: из них большая часть уже выписана, но в карантине по-прежнему находятся еще 98 человек. По-прежнему зафиксировано только два летальных исхода.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ призвала страны региона вести тщательный эпидемиологический мониторинг в связи со вспышкой новой пневмонии.

В Таиланде и Японии было зафиксировано по одному подтвержденному случаю заражения человека коронавирусом 2019-nCoV. В Сингапуре общее число госпитализированных с подозрением на пневмонию нового типа достигло пяти человек, однако их диагноз пока не подтвержден.

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