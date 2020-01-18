В Китае растет число зарегистрированных случаев пневмонии нового типа

Среди них пятеро пребывают в тяжелом состоянии, еще 15 пациентов уже выписаны из медучреждений. Состояние находящихся на стационарном лечении оценивается как стабильное.
Из-за контактов с заболевшими медики изолировали в общей сложности 763 человека: из них большая часть уже выписана, но в карантине по-прежнему находятся еще 98 человек. По-прежнему зафиксировано только два летальных исхода.
31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ призвала страны региона вести тщательный эпидемиологический мониторинг в связи со вспышкой новой пневмонии.
В Таиланде и Японии было зафиксировано по одному подтвержденному случаю заражения человека коронавирусом 2019-nCoV. В Сингапуре общее число госпитализированных с подозрением на пневмонию нового типа достигло пяти человек, однако их диагноз пока не подтвержден.
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