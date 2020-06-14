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В китайской провинции Чжэцзян в результате взрыва автоцистерны, перевозившей сжиженный газ, обрушились близлежащие дома, загорелись автомобили.
Per Tailando uoste kilusį gaisrą ir jo sukeltą sprogimą nukentėjo 25 žmonės
Per Tailando uoste kilusį gaisrą ir jo sukeltą sprogimą nukentėjo 25 žmonės
© Reuters / Scanpix

В провинции Чжэцзян на востоке Китая из-за взрыва автоцистерны погибли 19 человек, сообщают местные власти в воскресенье, 14 июня. Трагедия произошла накануне на скоростной трассе вблизи крупного города Вэньлина. Число пострадавших, по данным местных властей, достигает 172 человек. В то же время китайская служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что из-за взрыва в больницы были доставлены 189 человек.

В результате взрыва обрушились близлежащие дома, загорелись несколько автомобилей. Взорвавшаяся цистерна перевозила сжиженный газ. Причина происшествия выясняется. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

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Deutsche Welle
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