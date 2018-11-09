В Китае показали первого телеведущего-робота. Его внешность, мимика и манера говорить максимально правдоподобно имитируют человека. Благодаря искусственному интеллекту, он способен совершенствовать навыки, обучаясь у живых "коллег".

Робот-телеведущий — совместный проект агентства "Синьхуа" и китайского поисковика Sogou.com. Виртуального ведущего показали в рамках Всемирной конференции по управлению интернетом, которая проходит в Учжэне.

Медуза
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