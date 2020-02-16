В Китае перечислили связанные с коронавирусом нарушения, за которые грозит смертная казнь

К той же категории относятся лица с подозрением на коронавирус, чей отказ от лечения, карантина привел к распространению заболевания. Смертная казнь также предусмотрена за преднамеренный вред медицинским работникам, например, плевок во врача или повреждение защитной одежды.

Преднамеренная передача патогенов инфекционных заболеваний, приведшая к тяжким последствиям вплоть до гибели человека или серьезного ущерба государственной и частной собственности, карается пожизненным заключением или смертной казнью. Заражение без тяжких последствий грозит сроком от 3 до 10 лет лишения свободы.

Чиновникам смертная казнь грозит за попытку использовать вспышку заболевания ради личного обогащения, а ответственным сотрудниками предприятий - за производство и продажу поддельных или некачественных лекарств. Сокрытие симптомов коронавируса, а также фактов поездки в Ухань и провинцию Хубэй может расцениваться как предумышленная угроза общественной безопасности и повлечь наказание от трех лет лишения свободы до смертной казни.

"В настоящее время борьба с вспышкой нового типа коронавируса вступила в решающую стадию, и в этот критический момент небольшое число людей умышленно скрывают свою болезнь, симптомы, неправильно информируют об истории поездок, проживания и тесных контактах, в результате этих действий многие люди и даже медицинский персонал были инфицированы или попали в карантин", - цитирует РИА "Новости" заявление пекинского суда.

15 февраля Национальная комиссия по здравоохранению Китая запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах. Все граждане, возвращающиеся домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны оставаться дома либо под наблюдением врачей 14 дней.

В КНДР, по данным южнокорейских СМИ, уже применяют высшую меру наказания за нарушения карантина по коронавирусу, хотя о случаях заражения COVID-19 в Северной Корее не сообщалось. Как пишет газета Dong-a Ilbo, расстреляли северокорейского торгового представителя, который после возвращения из Китая нарушил условия карантина и пошел в общественную баню. А высокопоставленный сотрудник Агентства национальной безопасности КНДР, скрывший свой визит в Китай, якобы был сослан на ферму.

Карантин для денег

Народный банк Китая на фоне распространения коронавируса выпустил на рынок около 600 миллиардов юаней (около 85,8 миллиардов долларов) новыми банкнотами, а использованные теперь поступают на дезинфекцию и на карантин от 7 до 14 дней.

В Ухань в конце января срочно направили 4 миллиарда юаней в новых банкнотах. Было приостановлено движение наличных средств между провинциями и внутри провинций с наиболее тяжелой эпидемической ситуацией, что снижает риск распространения заражения, сообщил на пресс-конференции в субботу замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.

Процесс выдачи наличных средств происходит с соблюдением мер контроля и гигиены. В регионах с наиболее тяжелой ситуацией банкноты должны пройти ультрафиолетовую или высокотемпературную дезинфекцию и храниться в банке 14 дней, после чего их снова можно вернуть в обращение. В районах, где ситуация не столь критична, "карантин" для банкнот ограничен неделей.

Деньги, поступающие в банк из больниц и с фермерских рынков, должны подвергаться специальной обработке и храниться изолированно, после дезинфекции они остаются в Народном банке Китая и не подлежат выдаче.

ВОЗ не берется прогнозировать развитие эпидемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, что дальнейшее развитие вызванной коронавирусом эпидемии невозможно спрогнозировать. Он отметил, что главную угрозу сейчас представляет "не вирус как таковой, а стигматизация", и следует "остановить ненависть", цитирует ТАСС.

В Японии заявили, что способы заражения коронавирусом на территории страны стало невозможно отслеживать. "До этого мы находились в фазе, когда пути заражения были видны. Теперь в ряде ситуаций их стало невозможно отследить. Положение дел изменилось", - сказал министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

В стране инфицированы 338 человек. Больше всего новых случаев заражения - 67 - зафиксировано на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту Иокогамы. В Токио восемь новых заболевших контактировали с одним и тем же таксистом на корпоративном мероприятии в январе. Однако отследить всех его пассажиров невозможно. Число зараженных выросло также в префектуре Вакаяма: заболевший врач заразил еще четырех человек, включая свою жену, коллегу и двух пациентов.