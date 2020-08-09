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Как минимум в трех провинциях Китая зарегистрированы случаи острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), вызванные представителем семейства буньявирусов и передающиеся человеку через укусы клещей. Китайское издание Global Times сообщает как минимум о семи умерших и более 60 зараженных.
В Китае отмечены случаи заражения очередным опасным вирусом, от которого нет вакцины

По сообщениям СМИ, в провинции Цзянсу на востоке Китая в первом полугодии заразились более 37 человек. Позже вирус был обнаружен у 23 человек в провинции Аньхой и у жителей провинции Чжэцзян. В двух последних провинциях от вируса умерли семь человек. Одна из инфицированных рассказала, что среди симптомов были кашель, высокая температура, а также снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови. Женщина месяц лечилась в больнице.

Впервые вирус SFTS был выявлен в КНР еще в 2009 году, но он мало изучен. По данным китайских врачей, основным источником распространения инфекции являются укусы клещей, однако потенциально она может передаваться и от человека к человеку через кровь или слизистую оболочку. Китайские медики уверяют, что массового заражения опасаться не стоит: достаточно соблюдать осторожность и гигиену.

В Роспотребнадзоре сообщили, что на территории РФ случаев SFTS не отмечено. "Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов, и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории Российской Федерации", - говорится на сайте федеральной службы.

В ведомстве отметили, что заболевание можно выявить с помощью ПЦР- и ИФА-тестов. Ведется систематическая работа по изучению возбудителя. Заболеваемость имеет ограниченный очаговый характер. Вспышки SFTS в разное время отмечались в Японии, Южной Корее, Вьетнаме и на Тайване. К числу симптомов, помимо упомянутых, относятся поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея, добавили в Роспотребнадзоре. Летальность варьируется от 6 до 30 процентов.

Вирусолог, доктор медицинских наук, научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в комментарии телеканалу "Звезда" отметил, что вирус SFTS передается "достаточно трудно" и не опасен как "эпидемиологический агент".

"Какие-то опасения, что начнется новая эпидемия и широкое распространение, необоснованны. Опасности не представляет. Он не тот вирус, который будет распространяться быстро и хорошо", - сообщил Альтштейн. При этом лечения и вакцины от этого вируса нет, отметил вирусолог. "За больным человеком ухаживают, дают ему всякие облегчающие его состояние лекарства, но они все неспецифические. То есть он выздоравливает в силу природных причин", - уточнил профессор в разговоре с Business FM.

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