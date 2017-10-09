В Китае открыт 300-метровый стеклянный мост на высоте 150 метров

Мост имеет 300 метров в длину и расположен на высоте 150 метров. Архитекторы заверяют, что конструкция достаточно прочная и выдержит до 1200 человек одновременно.

Пешеходная часть подвесного моста сделана из трех слоев армированного стекла, пишет Dailymail. Эксперты заверили, что провели множество тестов по безопасности. Стеклянный мост выдерживает сильный ветер и вибрацию.

"Материал, используемый на мосту, состоит из трех слоев армированного стекла. Каждый слой отделен пластиком. По мосту может проехать даже шеститонный автомобиль", — сообщил один из архитекторов.

В августе прошлого года в китайской провинции Хунань для посетителей открылся стеклянный мост, который считается самым высоким и самым длинным мостом в мире. Пешеходный мост, длина которого составляет 430 метров, построен на высоте 300 метров и соединяет два горных утеса в национальном парке Чжанцзяцзе, где проходили съемки фильма "Аватар". Ширина моста составляет 6 метров. На строительство моста было потрачено 3,4 млн долларов. Пол моста состоит из 99 прозрачных плит, изготовленных из трехслойного стекла. Архитектором сооружения стал израильтянин Хаим Дотан.

Стеклянные мосты очень популярны в Китае — в первую очередь благодаря возможности делать интересные панорамные снимки. На стеклянных мостах часто проводятся занятия по йоге, а молодожены любят делать свадебные фотосессии.