В Китае за последние пять лет были наказаны 1,34 млн чиновников из правящей партии, уличенных в коррупции. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщает Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.
Среди них 648 тысяч человек были чиновниками на уровне деревень и поселков, замешанных в мелких коррупционных преступлениях. Каким наказаниям подверглись нарушители, не уточняется.
С ноября 2012 года надзорные органы КНР проверили также 155 тысяч партийных организаций в стране, выявив 65 тысяч подозрительных случаев для дальнейшего расследования, говорится в заявлении комиссии.
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