Серьезно будет наказываться преднамеренное причинение вреда медицинскому персоналу, нападение на медперсонал, преднамеренное нанесение ущерба государственной и частной собственности, публичное оскорбление и запугивание медиков.

Помимо этого, власти запрещают приносить в медучреждения погребальные венки и сжигать жертвенные деньги (традиционно в Китае на похоронах жгут бумажные купюры), развешивать баннеры, загораживать вход в больницы. Все эти действия будут рассматриваться как преступления, если повлекут за собой тяжкие последствия.

Подобные меры уже введены в Малайзии, где по подозрению в распространении недостоверной информации о коронавирусе задержали четырех человек. Интересно, что все они принадлежат к достаточно образованным социальным группам, в том числе обладающим углубленными медицинскими знаниями. В распространении панических слухов обвиняются преподаватель, студент университета и два сотрудника аптеки в возрасте 25 и 30 лет.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. Случаи инфицирования выявлены во всех регионах Китая, включая провинции, автономные районы и города центрального подчинения, а также Тибет. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии. Авиаперевозчики по всему миру частично отменяют полеты в Китай,

Как сообщается на сайте Национального комитета по делам здравоохранения КНР, число погибших от коронавируса достигло 170 человек, а число зарегистрированных случаев заражения - 7711, из них в тяжелом состоянии находится 31 человек. 170 пациентов вылечены и выписаны.

Между тем представители корпорации Google заявили, что фирма временно прекращает работу своих подразделений в Китае, в том числе в Гонконге и на Тайване из-за распространения коронавируса. Как сообщает ТАСС, Google рекомендует сотрудникам, находящимся в КНР, вернуться на родину и работать из дома в течение не менее 14 дней. Подразделения компании в материковом Китае, в частности, занимаются вопросами, которые касаются продаж, а также технического обеспечения рекламного бизнеса Google.

Кроме того, магазины в Китае временно закрывает торговая сеть IKEA. Как говорится в заявлении компании, о времени возобновления работы торговых точек будет объявлено отдельно. Неделю назад в городе Ухане, который стал эпицентром распространения болезни, был закрыт первый универмаг компании. IKEA также ввела временный запрет для сотрудников на деловые поездки в эту страну и из нее. В среду компания Ingka, которая занимается эксплуатацией 90% всех универмагов IKEA, объявила о временном закрытии половины магазинов сети на территории КНР.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о введении серьезных ограничительных мер на движение транспорта и людей через госграницу с КНР. Так, с 31 января Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем - туда будет ходить один прямой поезд из Москвы. Граничащие с Китаем Амурская и Еврейская автономная области, Хабаровский, Забайкальский и Приморский края оставят границы закрытыми для пешеходов и автомобилей до марта. Вузам, где учатся студенты из Китая, которые уехали туда на каникулы, предложат продлить им отдых до марта.